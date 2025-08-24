Môžete prísť o tisíce eur: Slovákov zaplavili podvodné telefonáty, útočníci cielia na vaše osobné údaje aj bankové účty

Ilustračná foto: Pexels, Reprofoto: redakcia interez

Nina Malovcová
Útočníci prišli s novými trikmi, ako ľudí obrať o peniaze.

Ak vám v posledných dňoch zazvonil telefón z neznámeho čísla, nemuselo ísť o náhodný hovor. Po Slovensku sa šíri séria podvodných telefonátov, ktorých cieľom je získať peniaze alebo citlivé údaje obetí.

Na riziko upozornil portál Živé, ktorému zvýšený počet hovorov potvrdili aj mobilní operátori. Viacnásobné pokusy o podvodné volanie sme zaznamenali aj v redakcii interez, pričom na displeji sa čísla zobrazovali ako hovory z Rakúska alebo Česka.

Reprofoto: redakcia interez

Dva hlavné typy podvodov

Podvodníci aktuálne využívajú dve mimoriadne nebezpečné metódy. Prvou sú falošné brigády. Obete dostanú ponuku práce z domu, napríklad klikanie na reklamy. Najprv môžu dokonca dostať menšiu finančnú odmenu, aby ponuka pôsobila dôveryhodne. Následne sú navedení na registráciu do falošnej investičnej platformy, kde môžu prísť aj o tisíce eur.

Druhým trikom je zneužitie aplikácií na vzdialený prístup, ako je HopToDesk. Ak si ich obeť nainštaluje, útočníci získajú kontrolu nad zariadením a cez technológiu NFC dokážu preniesť údaje z platobnej karty. Následne môžu na diaľku vykonávať výbery alebo platby.

Ako sa chrániť pred podvodníkmi

Najviac prípadov nahlásil Orange. Operátor odporúča neprevolávať neznáme čísla, hovor bez váhania ukončiť a podozrivé čísla si zablokovať. Podobnú skúsenosť má aj O2. Potvrdzuje, že automatizovaný hlas môže navádzať k pridaniu neznámeho kontaktu do WhatsAppu. Ide o jasný podvod a hovor treba okamžite ukončiť. Telekom ani 4ka sa k situácii zatiaľ nevyjadrili.

Ilustračná foto: Pexels

Odborníci pripomínajú, že ľudia by nikdy nemali inštalovať aplikácie na pokyn cudzích osôb, neposkytovať vzdialený prístup do svojich zariadení ani reagovať na žiadosti o citlivé údaje. Peniaze by sa nemali posielať výmenou za prísľub rýchleho zárobku. Ak má niekto pochybnosti, odporúča sa kontaktovať banku alebo mobilného operátora.

