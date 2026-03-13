Oscary sa blížia: V Los Angeles rozdajú najprestížnejšie filmové ceny. Jeden film získal rekordných 16 nominácií

V noci z nedele na pondelok sa v kalifornskom Los Angeles budú udeľovať filmové Oscary. V poradí 98. ročník odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutoční v Dolby Theatre, informuje TASR na základe správ tlačových agentúr AP a AFP.
AMPAS odovzdá ceny v 24 kategóriách. Novou je kategória pre najlepší kasting (obsadenie). Slávnostný galavečer bude po druhý raz za sebou moderovať americký komik Conan O’Brien. Akadémia oznámila nominácie 22. januára. Najviac šancí na zisk Oscara majú hororová snímka Hriešnici a akčná dráma Jedna bitka za druhou. Film Hriešnici získal celkovo 16 nominácií, čo je novým rekordom.
Favoriti na cenu za najlepšiu réžiu
Favorizovaná dráma Jedna bitka za druhou s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe získala o tri nominácie menej. Hriešnici, dráma s bluesovými prvkami od režiséra Ryana Cooglera, ktorá sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia na segregovanom juhu Spojených štátov, prekonala doterajší rekord 14 nominácií, ktorý spoločne držali snímky Všetko o Eve (1950), Titanic (1997) a La La Land (2016). Film Hriešnici zároveň prekonal rekord v počte nominácií pre černošských tvorcov v jednej snímke, a to s desiatimi nomináciami.
Coogler, známy vďaka filmu Čierny panter (2018), by sa mohol stať prvým mužom tmavej pleti, ktorý získa cenu za najlepšiu réžiu v 98-ročnej histórii udeľovania Oscarov. Favoritom tejto sezóny je americká akčná dráma Jedna bitka za druhou režiséra Paula Thomasa Andersona. Ide o príbeh poukazujúci okrem iného na extrémne rozdelenú americkú spoločnosť, ktorá rieši spory zbraňami. Anderson, ktorý patrí k jedným z najväčších režisérov americkej kinematografie 21. storočia, môže získať svojho prvého Oscara.
Viaceré filmy získali deväť nominácií
Zhodne po deväť nominácií získali snímky Frankenstein (réžia Guillermo del Toro), Veľký Marty (réžia Josh Safdie) a Citová hodnota (réžia Joachim Trier), zatiaľ čo historická životopisná dráma Hamnet (réžia Chloé Zhao) si zabezpečila osem nominácií. Celkovo v kategórii najlepší film za rok 2025 kandiduje desať snímok.
Oscara za hlavnú rolu si medzi herečkami odnesie jedna z pätice Jessie Buckleyová, Rose Byrneová, Kate Hudsonová, Renate Reinsveová či Emma Stoneová. Kate Hudsonová, ktorá hrala vo filme Smutný song, získala po štvrťstoročí svoju druhú oscarovú nomináciu. Naposledy sa jej to podarilo za úlohu vo filme Na pokraji slávy (2001).
O sošku za vedľajšiu úlohu budú súperiť Elle Fanningová, Inga Ibsdotter Lilleaasová, Amy Madiganová, Wunmi Mosakuová a Teyana Taylorová. Medzi hercami v hlavnej úlohe majú šance na Oscara Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan a Wagner Moura.
Za svoje výkony vo vedľajšej úlohe si môžu sošku odniesť Benicio del Toro, Sean Penn, Jacob Elordi, Delroy Lindo a Stellan Skarsgard. Benicio del Toro musel čakať na svoju ďalšiu oscarovú nomináciu viac než 20 rokov, zatiaľ čo Sean Penn môže získať svojho tretieho Oscara.
Oscary sa po storočnici presunú na internet
Tohoročný 98. ročník udeľovania Oscarov je jedným z posledných, ktorý odvysiela televízia. Po oslave 100. výročia sa totiž priamy prenos ceremoniálu presunie na internetovú platformu YouTube. Barbra Streisand by mala zaspievať poctu Robertovi Redfordovi, svojmu kolegovi z filmu Takí sme boli (1973), ktorý zomrel minulý rok v septembri.
Vlani na Oscaroch dominovala s piatimi soškami komediálna dráma Anora z dielne režiséra Seana Bakera. Samotný Baker si za Anoru odniesol dovedna tri ceny, ďalšiu prekvapujúco pridala americká herečka Mikey Madisonová, ktorá triumfovala v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Najlepším hercom v hlavnej úlohe sa stal Adrien Brody za výkon vo filme Brutalista. Vo vedľajších úlohách dominovali Kieran Culkin za film Skutočná bolesť a Zoe Saldaňa za snímku Emilia Pérez.
TASR prináša výberový prehľad nominácií v hlavných súťažných kategóriách, ako aj zoznam čestných laureátov:
Bugonia
Citová hodnota
F1 FILM
Frankenstein
Hamnet
Hriešnici
Jedna bitka za druhou
Sny o vlakoch
Tajný agent
Veľký Marty
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Veľký Marty
Paul Thomas Anderson – Jedna bitka za druhou
Joachim Trier – Citová hodnota
Ryan Coogler – Hriešnici
NAJLEPŠÍ HEREC v HLAVNEJ ÚLOHE:
Timothée Chalamet – Veľký Marty
Leonardo DiCaprio – Jedna bitka za druhou
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Hriešnici
Wagner Moura – Tajný agent
Jessie Buckleyová – Hamnet
Rose Byrneová – Ak by som mala nohy, tak ti nakopem
Kate Hudsonová – Smutný song
Renate Reinsveová – Citová hodnota
Emma Stoneová – Bugonia
Benicio del Toro – Jedna bitka za druhou
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Hriešnici
Sean Penn – Jedna bitka za druhou
Stellan Skarsgard – Citová hodnota
Elle Fanningová – Citová hodnota
Inga Ibsdotter Lilleaasová – Citová hodnota
Amy Madiganová – Zbrane
Wunmi Mosakuová – Hriešnici
Teyana Taylorová – Jedna bitka za druhou
Tajný agent – Brazília
Drobná nehoda – Francúzsko
Citová hodnota – Nórsko
Sirat – Španielsko
Hlas Hind Radžab – Tunisko
Hamnet – Nina Goldová
Veľký Marty – Jennifer Vendittiová
Jedna bitka za druhou – Cassandra Kulukundisová
Tajný agent – Gabriel Domingues
Hriešnici – Francine Maislerová
Frankenstein – Dan Laustsen
Veľký Marty – Darius Khondji
Jedna bitka za druhou – Michael Bauman
Hriešnici – Autumn Duraldová Arkapawová
Sny o vlakoch – Adolpho Veloso
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Max Richter
Jedna bitka za druhou – Jonny Greenwood
Hriešnici – Ludwig Göransson
Debbie Allenová
Tom Cruise
Wynn Thomas
Dolly Partonová
Nahlásiť chybu v článku