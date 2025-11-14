Orbán tvrdí, že vďaka Trumpovej láske k Maďarom získali výnimku. Zároveň plánuje žalovať Európsku úniu

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
SITA
Viktor Orbán opäť rozvíril politické vody. Trump vraj miluje Maďarov, tí chcú na oplátku žalovať Európsku úniu.

Maďarsko nič neplatí za výnimku z amerických sankcií na ruskú ropu a zemný plyn, na ktorej sa dohodli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s prezidentom Donaldom Trumpom. V piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to zdôraznil premiér Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Za túto výnimku sme nezaplatili ani cent, pretože prezident Spojených štátov miluje Maďarov,“ zdôraznil.

V prvom rade treba povedať, že ide o kresťanského prezidenta, ktorý verí, že je dobré, keď sa vo svete dejú dobré veci, a nie zlé. Preto nenávidí vojnu,“ podotkol Orbán.

Podľa neho je Trump človek, ktorý vníma vojnu ako nezmyselnú, nenávidí ju, a preto by ju zastavil. K sankciám maďarský ministerský predseda dodal, že americký prezident nimi chce na Rusov zatlačiť. „Nechce však ublížiť tým, ktorých má v obľube. Je to také jednoduché,“ argumentoval Orbán.

Nebolo to vraj zadarmo

Server 444.hu v tejto súvislosti zverejnil analytický článok s titulkom „Trumpovi platíme veľa, aby sme mohli naďalej platiť Putinovi“. Z neho vyplýva, že hoci Orbán v podstate nezaplatil nič, prijal veľmi významné záväzky v oblastiach atómovej energie, skvapalneného plynu, zbrojárskeho priemyslu a vedy v celkovej hodnote zhruba 1,4 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur).

Foto: SITA/AP

Maďarský premiér sa vyjadril aj k otázke vzťahu Budapešti s Moskvou. Poznamenal, že jedine Maďarsko disponuje „schopnosťou“ rozprávať sa s Rusmi. „Investoval som vyše desaťročie svojho života do toho, aby boli rusko-maďarské vzťahy napriek zlému historickému pozadiu rozumné a prospešné pre obe krajiny, a to najmä pre Maďarov,“ uzavrel Orbán.

Orbán plánuje žalovať Európsku úniu

Orbán zároveň oznámil, že jeho vláda zažaluje Európsku úniu pre jej minulomesačné rozhodnutie postupne ukončiť dovoz ruského skvapalneného zemného plynu. Ide o jednu z hlavných súčastí 19. balíka sankcií voči Rusku a opatrenie bude platiť od začiatku roku 2027.

Budapešť v minulosti využila svoje veto, aby získala výnimky zo sankcií EÚ voči ruskej energetike.

Neprijímame toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami a ktoré si Brusel zvolil na umlčanie národnej vlády, ktorá s ním nesúhlasí. Obrátili sme sa na Európsky súdny dvor. Toto už nie sú sankcie, ale obchodné opatrenie,“ povedal Orbán.

Premiér dodal, že hľadá aj „iné“ spôsoby, ako Brusel odradiť, ale podrobnosti zatiaľ nechce prezradiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prípad, ktorý otriasol Slovenskom, má dohru: Iba 11-ročné dievča opili, vyzliekli a brutálne zbili. Súd…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac