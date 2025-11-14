Orbán tvrdí, že vďaka Trumpovej láske k Maďarom získali výnimku. Zároveň plánuje žalovať Európsku úniu

Maďarsko nič neplatí za výnimku z amerických sankcií na ruskú ropu a zemný plyn, na ktorej sa dohodli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s prezidentom Donaldom Trumpom. V piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to zdôraznil premiér Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Za túto výnimku sme nezaplatili ani cent, pretože prezident Spojených štátov miluje Maďarov,“ zdôraznil.
„V prvom rade treba povedať, že ide o kresťanského prezidenta, ktorý verí, že je dobré, keď sa vo svete dejú dobré veci, a nie zlé. Preto nenávidí vojnu,“ podotkol Orbán.
Podľa neho je Trump človek, ktorý vníma vojnu ako nezmyselnú, nenávidí ju, a preto by ju zastavil. K sankciám maďarský ministerský predseda dodal, že americký prezident nimi chce na Rusov zatlačiť. „Nechce však ublížiť tým, ktorých má v obľube. Je to také jednoduché,“ argumentoval Orbán.
Nebolo to vraj zadarmo
Server 444.hu v tejto súvislosti zverejnil analytický článok s titulkom „Trumpovi platíme veľa, aby sme mohli naďalej platiť Putinovi“. Z neho vyplýva, že hoci Orbán v podstate nezaplatil nič, prijal veľmi významné záväzky v oblastiach atómovej energie, skvapalneného plynu, zbrojárskeho priemyslu a vedy v celkovej hodnote zhruba 1,4 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur).
Maďarský premiér sa vyjadril aj k otázke vzťahu Budapešti s Moskvou. Poznamenal, že jedine Maďarsko disponuje „schopnosťou“ rozprávať sa s Rusmi. „Investoval som vyše desaťročie svojho života do toho, aby boli rusko-maďarské vzťahy napriek zlému historickému pozadiu rozumné a prospešné pre obe krajiny, a to najmä pre Maďarov,“ uzavrel Orbán.
Orbán plánuje žalovať Európsku úniu
Orbán zároveň oznámil, že jeho vláda zažaluje Európsku úniu pre jej minulomesačné rozhodnutie postupne ukončiť dovoz ruského skvapalneného zemného plynu. Ide o jednu z hlavných súčastí 19. balíka sankcií voči Rusku a opatrenie bude platiť od začiatku roku 2027.
Budapešť v minulosti využila svoje veto, aby získala výnimky zo sankcií EÚ voči ruskej energetike.
„Neprijímame toto zjavne nezákonné riešenie, ktoré je v rozpore s európskymi hodnotami a ktoré si Brusel zvolil na umlčanie národnej vlády, ktorá s ním nesúhlasí. Obrátili sme sa na Európsky súdny dvor. Toto už nie sú sankcie, ale obchodné opatrenie,“ povedal Orbán.
Premiér dodal, že hľadá aj „iné“ spôsoby, ako Brusel odradiť, ale podrobnosti zatiaľ nechce prezradiť.
