Maďarský premiér Viktor Orbán vo svojom prejave, ktorý vo štvrtok popoludní predniesol v Budapešti, prirovnal Európsku úniu k „hniezdu vreteníc“ a k „okupačným silám“.
Maďarsko si vo štvrtok pripomína začiatok protisovietskeho povstania v roku 1956. Z dôvodu pripomenutiu si štátneho sviatku bola Orbánova účasť na zasadnutí Európskej rady odložená na neskorší čas. To mu však nezabránilo poslať do Bruselu odkaz: „Nechajte nás na pokoji, nechajme žiť slobodne.“
Dodal, že s podporou Maďarska sa krajina dokázala ubrániť „bruselským utláčateľom“ a ochránila deti pred „neprirodzeným učením z hniezda bruselských vreteníc.“ Maďarský premiér sa len stručne dotkol vojny na Ukrajine a zopakoval svoj názor, že podpora EÚ voči Ukrajine predstavuje provojnovú politiku a že koalícia ochotných je provojnovou koalíciou.
Brusel je prekážkou
„Keby Brusel nerobil prekážky Donaldovi Trumpovi, bol by mier,“ vyhlásil podľa webu euronews.com. Orbán tiež opätovne zdôraznil svoj nesúhlas s členstvom Ukrajiny v EÚ: „Chceme, aby Ukrajina mala vzťahy s EÚ. Partnerstvo áno; členstvo nie, to je to, čo požaduje maďarský národ.“ Povedal, že záujmom Maďarska nie je byť v spojenectve s Kyjevom či už v rámci Únie alebo NATO.
V nasledujúcich piatich mesiacoch pred parlamentnými voľbami 2026 bude podľa premiéra potrebné hovoriť s „oklamanými dušami“. „Nehovorím o ich vodcoch, oni tam (v Bruseli) majú svojich nadriadených. Ale sú takí, ktorí veria, že stoja za dobrou vecou. Musíme im povedať, že Brusel dnes nie je pomocou, ale hrozbou. Brusel a jeho agenti neprinášajú Maďarsku rozvoj, ale vojnu. Či už o tom vedia alebo nie, tí, ktorí žiadajú zmenu vlády, podporujú vojnu,“ zdôraznil.
Podľa neho by zmena vlády ohrozila daňový systém, nízke ceny energií domácností a politiku podpory rodín.
