Operácia Pavučina má dohru: „Tí, ktorí by mali byť zlikvidovaní, zmiznú,“ vyhráža sa Medvedev

Ukrajinci pri tajnej operácii „Pavučina“ pravdepodobne zničili menej ruských vojenských lietadiel, ako pôvodne predpokladali. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) operáciu plánovala údajne vyše rok a pol a v rámci nej uskutočnila početné dronové útoky vo vnútrozemí Ruska. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry DPA.

Vyhrážky z Moskvy

Podľa nových informácií ukrajinského generálneho štábu prišli ruské ozbrojené sily o 12 lietadiel. Štáb bezprostredne neuviedol konkrétne typy strojov. SBU pôvodne tvrdila, že došlo k poškodeniu najmenej 41 lietadiel vrátane niekoľkých strojov včasnej výstrahy A-50 a strategických bombardérov Tu-95 a Tu-22.

Ruská strana už prisľúbila odvetu. „Všetko, čo by malo byť vyhodené do vzduchu, bude vyhodené do vzduchu a tí, ktorí by mali byť zlikvidovaní, zmiznú,“ vyhlásil podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev.

Drony v nákladných autách

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že v Murmanskej a Irkutskej oblasti začalo horieť niekoľko lietadiel v dôsledku ukrajinského útoku, no neposkytlo žiadne bližšie údaje. Nezávislé médiá po vyhodnotení videozáznamov a satelitných snímok hovorili o podstatne nižších číslach ako ukrajinská tajná služba. Podľa ich informácií došlo k poškodeniu deviatich až 14 lietadiel.

Malé diaľkovo ovládané drony Kyjev ukryl v drevených debnách na nákladných autách. Nič netušiaci vodiči ich následne odviezli do vojenských objektov, kde drony vybavené výbušninami začali útočiť, píše DPA.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil prekvapivý útok SBU za úspech. Terčom masívneho úderu sa stali najmenej štyri základne ležiace v Riazanskej, Murmanskej, Irkutskej a Ivanovskej oblasti.