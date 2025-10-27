Ohrozené sú celé populácie, nariadili masové zabitie hydiny: V krajine prepukla nákaza, sprísňujú opatrenia

Nemecké úrady v nedeľu nariadili zabitie približne 130-tisíc kačíc a sliepok na farmách v blízkosti Berlína v snahe zastaviť šírenie vtáčej chrípky. Choroba bola zistená na farme s približne 80-tisíc kačicami a na farme s 50-tisíc sliepkami v okrese Märkisch-Oderland v spolkovej krajine Brandenbursko.
„Veterinárny úrad sa po konzultácii s príslušnými orgánmi rozhodol odstrániť postihnuté zvieratá z dôvodov dobrých životných podmienok zvierat a zdravia,“ uvádza sa vo vyhlásení. Niekoľko nemeckých spolkových krajín zaviedlo opatrenia na spomalenie šírenia vtáčej chrípky vrátane zón dohľadu a príkazov na držanie zvierat v chovoch.
Nákaza sa rýchlo šíri
Minister poľnohospodárstva Alois Rainer upozornil na „veľmi rýchly nárast infekcií“ za ostatné dva týždne. Nemecké národné centrum pre výskum chorôb zvierat, Inštitút Friedricha Loefflera (FLI), varovalo pred „vysokým“ rizikom vypuknutia nákazy. Očakáva ďalší, možno rozsiahly prenos, keďže choroba postihla aj divé vtáky, vrátane prvých prípadov u žeriavov.
Úrady vyzvali verejnosť, aby sa vyhýbala kontaktu s chorými alebo mŕtvymi zvieratami. FLI tiež upozornil, že prenos vtáčej chrípky na človeka je teoreticky možný, no riziko je považované za nízke.
Nahlásiť chybu v článku