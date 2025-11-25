Odvolávanie Ráža má jasný dátum: Po sérii železničných nešťastí sa v pléne rozhodne o jeho ministerskom osude

Odvolávanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) zaradil predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) na pondelok (1. 12.) o 10.00 h. Raši to povedal na utorkovej tlačovej konferencii strany Hlas-SD.
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko – Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze získali od všetkých opozičných strán. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z posledných týždňov.
Minister demisiu ponúkol
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Poslancom z klubu Slovensko – Za ľudí však toto gesto nestačí a tvrdia, že mal minister demisiu podať priamo prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
