Odpykali si trest a pokračovali ďalej v kariére. Toto sú celebrity, ktoré skončili vo väzení, no aj tak dosiahli úspech

Život celebrity nie je vždy jednoduchý. Od škandálov a nezodpovedného míňania peňazí, ktoré ich o všetko pripravia, až po tlak slávy, ktorý často nezostáva bez následkov. Pád na dno však nemusí byť trvalý. Hoci si niektoré známe osobnosti odsedeli istý čas za mrežami, dokázali zmeniť svoj život, vrátiť sa na výslnie a vybudovať si úspešnú kariéru.
Keď sa niekto ocitne v zlej situácii, zvyčajne si uvedomí mnoho vecí. Má čas porozmýšľať nad svojou minulosťou a hriechmi, ktoré spravil, a aj keď to spočiatku vyzerá beznádejne, vývoj ďalšieho života je len v jeho rukách. Niektoré celebrity šliapli vedľa, no i napriek tomu vedeli vstať a dostali sa späť do žiary reflektorov. Ktoré známe tváre podľa portálu Cheapism zvíťazili a našli v sebe silu začať odznova?
Martha Stewart
Po medializovanom súdnom procese v roku 2004, ktorý vyvolal podvod s cennými papiermi a marenie spravodlivosti, bola Martha Stewart uznaná vinnou z obvinení z nepravdivých výpovedí federálnym vyšetrovateľom, sprisahania s cieľom marenia a marenia konania agentúry. Stewart si odpykala päť mesiacov väzenia a dva roky po prepustení bola pod dohľadom.
Stewartovej trest odňatia slobody priniesol obrovskú slávu. Po odpykaní trestu spustila kampaň a spoluprácu so Snoop Doggom na projekte „Martha & Snoop’s Potluck Party Challenge“ z roku 2019, ktorý jej priniesol ešte väčší úspech a zisk než pred zatknutím.
Nahlásiť chybu v článku