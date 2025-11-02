Odkryla svoj osobný život. Jasmina Alagič prezradila tajomstvo, vďaka ktorému jej funguje vzťah s Rytmusom

Sú šťastní a prešli si nejednou krízou. Napriek tomu držia spolu za každých okolností a neseknú so vzťahom len preto, že majú problémy. Je jasné, že má na tom podiel aj ich spoločný syn Sanel, no ako naznačila Jasmina, robí všetko preto, aby to medzi nimi klapalo. Jej rady by si mohli vziať k srdcu mnohé iné páry.
Potom, čo vyšla jej kniha Pošli to ďalej, fanúšikovia boli vo vytržení. Dá sa povedať, že sú z toho vedľa i doteraz, keďže Jasmina Alagič, ktorú mnohí poznajú ako moderátorku SuperStar a Vezmeš si ma, dovtedy nič také neurobila. Po prezradení veľkej novinky ohľadom publikácie čakali priaznivci na vytúžený deň, kedy si ju budú môcť kúpiť.
Dôležitá je podľa nej komunikácia
Dnes ju majú doma stovky žien, ktoré z nej čerpajú cenné rady do života. Jasmina v nej prezradila niečo zo svojho osobného i profesionálneho života, a zároveň sa podelila o zaujímavé postrehy a odporúčania, ktoré pôsobia miestami veľmi inšpirujúco. Spomenula tiež niečo o dnešných vzťahoch a to, ako by to malo v každom vyzerať. „Vzťah má byť vždy rovnakou prioritou. Nemôžeš na ňom pracovať a potom v nejakom bode prestať a nechať ho plynúť,“ uviedla Jasmina v knihe.
Možno predpokladať, že to, čo radí ostatným, aj sama dodržiava vo vzťahu s raperom Rytmusom. Upozornila na jeden problém, s ktorým sa stretávajú mnohé dvojice a zároveň prezradila riešenie. „Podľa mňa sa mnoho párov dostáva do stereotypu, pretože spolu nehovoria o tom, na čom naozaj záleží. Keď cítiš, že z mužovej strany upadá pozornosť, konfrontuj ho okamžite. Nečakaj rok. Pretože potom dostaneš odpoveď: Čo sa sťažuješ? Už takto fungujeme celé mesiace,“ dodala moderátorka.
