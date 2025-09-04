Odišla na autobus, do školy neprišla: Prebieha veľké pátranie po 18-ročnej Daniele, jej rodičia prosia o pomoc

Po 18-ročnej Daniele pátra už aj Pohotovostný pátrací tím. Včera ráno odišla klasicky na autobus do školy, tam však už nedorazila a nikto o nej nič nevie. Daniela býva v Malinove neďaleko Bratislavy, jej rodičia prosia verejnosť o pomoc.
Daniela bola v stredu ráno o 6:50 na autobusovej zastávke v Malinove, kde mala nastúpiť na autobus číslo 710 do Ivanky. Tam chodí aj do školy. Tam sa ale vôbec neukázala a mobilný telefón má vypnutý. V prípade, že máte akékoľvek informácie, môžete zavolať na číslo 0944 188 267 alebo políciu na číslo 158.
Daniela má asi 65 kilogramov, nosí dioptrické okuliare, na ľavej ruke má viditeľné jazvy po seba-poškodzovaní. Na sebe mala mať biele tepláky, biely sveter, biele tenisky a čierny ruksak.
Rodičia mladej Daniely sú zúfalí a prosia verejnosť o pomoc.
