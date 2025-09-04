Odišla na autobus, do školy neprišla: Prebieha veľké pátranie po 18-ročnej Daniele, jej rodičia prosia o pomoc

Mimoriadne pátranie

Foto: Interez

Lucia Mužlová
Nevideli ste Danielu?

Po 18-ročnej Daniele pátra už aj Pohotovostný pátrací tím. Včera ráno odišla klasicky na autobus do školy, tam však už nedorazila a nikto o nej nič nevie. Daniela býva v Malinove neďaleko Bratislavy, jej rodičia prosia verejnosť o pomoc.

Daniela bola v stredu ráno o 6:50 na autobusovej zastávke v Malinove, kde mala nastúpiť na autobus číslo 710 do Ivanky. Tam chodí aj do školy. Tam sa ale vôbec neukázala a mobilný telefón má vypnutý. V prípade, že máte akékoľvek informácie, môžete zavolať na číslo 0944 188 267 alebo políciu na číslo 158.

Foto: Pohotovostný pátrací tím

Daniela má asi 65 kilogramov, nosí dioptrické okuliare, na ľavej ruke má viditeľné jazvy po seba-poškodzovaní. Na sebe mala mať biele tepláky, biely sveter, biele tenisky a čierny ruksak.

Rodičia mladej Daniely sú zúfalí a prosia verejnosť o pomoc.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čo presne sa stalo v Lisabone? Expert na dopravu povedal, ako lanovka funguje, ľudia vo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac