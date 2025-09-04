Čo presne sa stalo v Lisabone? Expert na dopravu povedal, ako lanovka funguje, ľudia vo vnútri kričali od hrôzy

Foto: TASR/AP,Profimedia

Nina Malovcová
V Lisabone sa vykoľajila slávna lanovka Elevador da Glória.

Lisabon zasiahla obrovská tragédia. Slávna lanová dráha Elevador da Glória, ktorá patrí medzi najväčšie turistické lákadlá portugalskej metropoly, sa v stredu večer vykoľajila a narazila do budovy. Nešťastie si podľa záchranných služieb vyžiadalo najmenej 15 obetí a vyše 18 zranených, z toho päť je vo vážnom stave.

Ako sme vás už informovali, k nešťastiu došlo krátko po 18. hodine miestneho času, teda v čase dopravnej špičky. Ako píšu portály conversation a guardian, lanovka sa pri jazde z kopca dostala mimo kontroly.

Žltobiely voz sa rútil dolu strmou ulicou, vo vysokej rýchlosti vyletel z koľajníc v ostrej zákrute a následne narazil do jednej z budov. Fotografie z miesta ukazujú hromadu skrúteného kovu a pretrhaných káblov.

Národný smútok a nejasné príčiny

Prezident Portugalska Marcelo Rebelo de Sousa vyjadril sústrasť rodinám obetí a uviedol, že krajina smúti. Starosta Lisabonu Carlos Moedas dodal, že ide o tragédiu, akú mesto ešte nezažilo. Portugalská vláda vyhlásila deň štátneho smútku.

Smútok vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová„So zármutkom som sa dozvedela o vykoľajení slávneho výťahu ‚Elevador da Glória‘. Vyjadrujem svoju sústrasť rodinám obetí,“ uviedla na sociálnej sieti X.

Medzi mŕtvymi sú podľa úradov aj cudzinci, ich totožnosť a národnosť však zatiaľ nezverejnili. Príčiny nehody nie sú jasné. Podľa očitých svedkov sa však lanovka pohybovala nezvyčajne rýchlo a nebrzdila. Už v roku 2018 došlo na rovnakej trati k vykoľajeniu pre chybu na kolesách, vtedy sa však nikto vážne nezranil.

Historická pamiatka a turistická atrakcia

Elevador da Glória patrí k ikonickým symbolom portugalskej metropoly a je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. Do prevádzky bola spustená už v roku 1885, elektrifikovaná v roku 1915 a až donedávna patrila medzi najvyhľadávanejšie atrakcie mesta.

Lanovka funguje na jednoduchom, no účinnom princípe: dve súpravy sú spojené oceľovým lanom, pričom keď jedna klesá, svojou váhou ťahá druhú nahor. Trať má len približne 260 metrov, no prekonáva prudký výškový rozdiel medzi námestím Restauradores a štvrťou Bairro Alto, známou svojím nočným životom.

Krátka, asi trojminútová jazda ponúkala nádherný výhľad na mesto a ročne prilákala okolo troch miliónov cestujúcich. Turisti stáli v dlhom rade, aby mohli zažiť unikátnu jazdu, ktorá spájala históriu s romantickou atmosférou lisabonských uličiek.

Pre turistov bola jazda aj dostupná. Jednosmerný aj spiatočný lístok stál 4,20 eura a bolo možné využiť ho v jeden deň oboma smermi. Cestujúci, ktorí si zakúpili 24-hodinovú kartu Navegante za 7 eur v staniciach metra, mali jazdu lanovkou zadarmo.

Relikvie minulosti aj riziko?

Lanovky tohto typu sú pozostatkom 19. storočia. Nájdeme ich len v niekoľkých kopcovitých mestách po svete, napríklad vo Švajčiarsku, v Hongkongu či Austrálii.

Lanovky typu funikulár, ako je aj Elevador da Glória, fungujú na princípe protizávažia. Dve vozidlá sú spojené oceľovým lanom, keď jedno klesá, svojou váhou ťahá druhé nahor. Niektoré modernizované systémy už využívajú aj elektrické motory, no väčšina zostáva verná historickému mechanizmu.

Expert na dopravu pre portál The Conversation upozornil, že hoci ide o technicky zaujímavé a ikonické systémy, ich konštrukcia je stará viac než sto rokov. „Sú pomalé, ťažkopádne a pre turistov romantické, no bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste. Táto nehoda bude veľkou ranou pre ich povesť,“ uviedol.

Ľudia vo vnútri začali kričať

Ako informoval portál Correio da Manha, jeden zo svedkov opísal, že spočiatku išlo všetko úplne bežne. Lanovka klesala pomaly a nič nenasvedčovalo tomu, že sa o pár sekúnd zmení na pascu. Len meter a pol pred koncom sa však podľa jeho slov vozidlo vymklo spod kontroly, nebrzdilo a prudko narazilo do chodníka.

„Ľudia vo vnútri začali kričať,“ uviedol. Keď sa k nim ponáhľal, aby im pomohol, všimol si ďalšie nebezpečenstvo. Zhora sa totiž rútila druhá kabína, ktorá sa pohybovala nezvyčajne rýchlo. „Nešlo to vôbec normálnou rýchlosťou a mali sme čas len otočiť sa a rozbehnúť, pretože sme nevedeli, či to narazí do výťahu pod nami,“ vysvetlil.

Otvoriť galériu (7)

Ďalší zo svedkov stredajšej tragédie uviedol, že jeho pozornosť okamžite strhol „obrovský tresk“. Keď sa obzrel, uvidel, že električka bola po náraze do budovy úplne zničená, vo vzduchu sa víril prach a všade naokolo sa ozýval krik ľudí. Po vykoľajení lanovky Elevador da Glória si nehoda vyžiadala niekoľko obetí na životoch a zanechala aj množstvo zranených.

Aj portál Yahoo News priniesol výpoveď ďalšieho očitého svedka. Podľa neho bolo vozidlo „mimo kontroly, bez bŕzd“. Svedkyňa Teresa d’Avó si na dramatické chvíle spomína jasne: „Všetci sme začali utekať, pretože sme si mysleli, že vozeň narazí do toho pod ním.“

