Odišiel z práce, zostal mu dlh 36-tisíc: Muž sa presťahoval do jaskyne, čo museli urobiť jeho príbuzní, vás nahnevá

Možno aj vás už niekedy premohol pocit, že je toho jednoducho priveľa. Vysoké nároky v práci, množstvo účtov, ktoré je nutné zaplatiť, a do toho problémy vo vzťahoch. Istý muž si povedal, že sa s tým všetkým už nechce pasovať a radšej bude žiť v jaskyni.

Ako informuje web SCMP, 35-ročný Číňan Min Hengcai žije v jaskyni už 4 roky a verí, že práca, ako aj láska sú zbytočné. Koncom roka 2021 sa vzdal zamestnania vodiča, vďaka ktorému si v meste dokázal zarobiť v prepočte viac ako 1 200 eur. Rozhodol sa vrátiť na miesto, kde ako dieťa vyrastal a žiť tu v maximálnej jednoduchosti.

Min si myslí, že práca jednoducho nemá zmysel. Predtým pracoval 10 hodín denne, aby prežil a vrátil príbuzným peniaze, ktoré im dlhoval. Keď so zamestnaním skoncoval, stále dlžil banke a úverovým spoločnostiam v prepočte takmer 36 500 eur. Vzdal sa nádeje, že dlh niekedy naozaj splatí. Namiesto toho nechal príbuzných, aby všetky jeho veci predali a z toho podlžnosti splatili.

V dedine vlastnil pozemok, no vymenil ho s dedinčanom za taký, vedľa ktorého je jaskyňa, do ktorej sa mohol nasťahovať. Minul v prepočte niečo vyše 5 200 eur, aby z nej spravil svoj domov. Teraz každý večer chodí spať o desiatej, ráno vstáva o ôsmej a celé dni trávi prácou na pozemku, prechádzkami po dedine a čítaním kníh. Živí sa zväčša tým, čo si sám dopestuje.

Peniaze stále míňa, no len na nevyhnutné veci, ktoré denne používa. Žije život, o akom v meste len sníval. Svojej jaskyni dal pomenovanie „Čierna diera“, aby tak dal najavo, že je celým jeho vesmírom. Chcel si tak tiež pripomenúť, aká je vlastne jeho existencia bezvýznamná.

Manželstvo považuje za plytvanie časom a peniazmi. Myslí si, že šance na nájdenie skutočnej lásky sú extrémne nízke. Nevidí teda dôvod vynakladať úsilie na niečo také nepravdepodobné.

Chinese Man Lives in Cave to Escape Debt, Marriage & Modern Life:

35-year-old Min Hengcai left his taxi job, gave up urban life, and now lives in a cave in Sichuan. He grows his own food, avoids marriage, and calls his cave a “black hole”, a symbol of peace and perspective.

He… pic.twitter.com/Q3PZIARCyc

— Cyrus (@Cyrus_In_The_X) June 11, 2025