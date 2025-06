Mamička všetkých šokovala: Dieťa pomenovala po jednej z najväčších tragédií v dejinách, takto to obhajuje

Kým niektorí ľudia inklinujú skôr k tradičným menám, iní sa dieťaťu snažia vybrať unikátne meno, ktoré ho odlíši. Občas ale rodičia zabúdajú, že by bolo lepšie význam mena si naštudovať, inak sa dieťa môže stať na celý život terčom posmechu. Istá mamička sa rozhodla pre meno, ktorým jednoznačne všetkých prekvapila, a nie v dobrom.

Katastrofálne meno

Ako informuje Mail Online, čerstvá mamička vyvolala búrlivé reakcie po tom, ako odhalila meno svojho potomka. Dcérku pomenovala po jednej z najväčších katastrof v dejinách ľudstva – Chernobyl. Otázky vyvoláva aj stredné meno Hope, čo v preklade znamená nádej.

Jedna z používateliek Redditu ostala v nemom úžase, keď dostala pozvánku na oslavu narodenia dieťaťa a uvidela oznámenie s ružovými ozdobami, balónikmi a sloníkom a v strede meno Chernobyl Hope.

Prečo sa tak rodičia rozhodli?

V komentárovej sekcii sa zbehli desiatky ľudí. Niektorí pochybovali, že je to reálne, iní sa pýtali, prečo by niekto toto urobil, ďalší to poňali s humorom. Našli sa takí, ktorí si myslia, že rodičia dievčatka ani len netušia, čo vlastne Chernobyl je. Osoba, ktorá bola pozvaná na oslavu, sa vraj rodičov pýtala, prečo práve takéto meno. Vraj znelo pekne.

Viacerí sa ozvali, že je okamžite potrebné poslať rodičom zdroje, kde si o katastrofe môžu niečo naštudovať a svoje rozhodnutie prehodnotiť. Niektorí pohoršene píšu, že to je najhorší výber mena, aký kedy videli a pýtajú sa, kde žijú rodičia, keď o černobyľskej katastrofe nikdy nepočuli.

Našli sa aj takí, ktorí píšu, že to nie je len katastrofa, ale elektráreň sa tak volala ešte pred výbuchom. Dlho na seba nenechali čakať ani ostré žarty, napríklad, že mamička určite celá žiari.