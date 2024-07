Snažili sa rozlúštiť záhadu vyľudnenia strateného mesta. Namiesto vysvetlenia je to teraz ešte tajomnejšie

Ak by ste toto miesto navštívili pred 900 rokmi, objavili by ste rozvinutú a bohatú kultúru a mesto obývané desiatkami tisíc ľudí. Dokonca sa o ňom hovorí ako o svojho času najľudnatejšom meste. Reč je o Cahokii, starovekom stratenom meste v Severnej Amerike, v súčasnom štáte Illinois, v povodí rieky Mississippi, ktoré však bolo v 14. storočí vyľudnené a vedci netušia, čo sa vtedy stalo.

Pred vyľudnením to bolo rušné a pulzujúce mesto, ako píše Science Alert. Stavali sa tu mohyly podobné pyramídam a v metropolitnej oblasti tu mohlo žiť až 50-tisíc ľudí. Odrazu ale všetci záhadne zmizli.

Vyvracajú teóriu

Populárnou teóriou masového exodu je vyčerpanie zdrojov a veľké sucho, čo malo oblasť urobiť neobývateľnou. Avšak nová štúdia publikovaná v časopise The Holocene túto teóriu vyvracia. Podľa hlavnej autorky, Natalie Muellerovej z Washingtonskej univerzity, oblasť bola schopná stále produkovať viac potravín, ako mesto potrebovalo.

Vedecký tím analyzoval odobraté vzorky zo zeme, pričom sa zamerali na izotopy uhlíka. Keďže ich pomer bol stále konzistentný, tak toto zistenie naznačuje, že v čase vyľudnenia oblasť nezasiahlo ani sucho, a ani neúroda.

Podľa Muellerovej nenašli žiadne dôkazy napríklad o rozšírení tráv, teda o niečom, čo by sa prirodzene očakávalo na miestach, kde dochádza k rozsiahlej neúrode. Vzorky nepoukázali na to, že by región zasiahli dlhé obdobia bez dažďa. Podľa druhej hlavnej autorky štúdie, Caitlin Rankinovej, sa miestni obyvatelia dokázali prispôsobovať nepriazňam počasia a mali dokonca vybudované sklady potravín, čo im pomáhalo vyrovnávať sa aj s prípadnými vrtochmi počasia.

Ďalej chcú analyzovať vzorky plodín, ktoré sa tu pestovali, aby zistili, či náhodou ľudia v reakcii napríklad na zmenu klímy neprešli na iné plodiny. Toto všetko môže v konečnom dôsledku vytvoriť obraz o Cahokii a pokúsiť sa vysvetliť, čo sa tu udialo, keďže, žiaľ, neexitujú žiadne písomné záznamy z tejto oblasti.

„Obyvatelia Cahokie vynaložili veľké množstvo úsilia na vybudovanie mesta. Pravdepodobne museli existovať nejaké vonkajšie tlaky, ktoré spôsobili ich odchod a výsledný obraz je tak komplikovanejší, než sme si mysleli,“ hovorí Rankinová.