Odhalila svoju divokú minulosť. Margot Robbie prelomila mlčanie o divokých párty, vyhadzovali ju z klubov

Nie každá hviezda svieti odjakživa jasne. Za leskom červených kobercov a obrovskými filmovými aférovými príbehmi sa často skrývajú momenty, o ktorých málokto vie a o ktorých herec hovorí len vtedy, keď je pripravený poodhaliť oponu. Hollywoodska herečka, ktorá si získala svet slávou vo filmoch ako Barbie či Vlk z Wall Street, otvorene prehovorila o jednej z temnejších kapitol svojho života.
Margot Robbie je meno, ktoré dnes rezonuje vo svete a pre mnohých znamená symbol filmového fenoménu, ktorý každé herecké vystúpenie posúva ešte o kus vyššie. Na prvý pohľad pôsobí sympatická blondínka nevinne, nežne a slušne a na červenom koberci predvádza jeden elegantný outfit za druhým. Aj vďaka tomu je neprehliadnuteľná. Málokto by preto povedal, že si prešla obdobím, ktoré znie skôr ako anekdota z románu než skutočný život hollywoodskej hviezdy, ako sa zdá podľa portálu Independent.
Vyviedla ju ochranka
Filmová ikona má za sebou divokú minulosť, ide o obdobie, kedy s kamarátkami bývala v južnom Londýne. Ako prezradila v podcaste Table Manners, v tých časoch si život užívala plnými dúškami a k tomu patrili zjavne aj divoké párty. Zábava bola u nej takmer na každodennom poriadku a ako sa zdá, Margot vtedy nepoznala hranice a jednoducho si robila to, čo chcela.
Dokonca to zašlo až do takého extrému, že ju a jej priateľov niekoľkokrát vyhodili z klubov a zakázali im vstup na rôzne miesta v južnej časti Londýna. „Pracovali sme v Belgicku. Moje spolubývajúce v Claphame mi rozprávali o neslávne známom klube s názvom Infernos. Išlo o miesto, o ktorom sa hovorilo, že vás nikto odtiaľ nevyhodí. Jednoducho môžete robiť čokoľvek. Ja som si vtedy povedala, že to znie ako raj a tak sme si všetci po skončení práce užili víkend v Londýne a samozrejme sme išli do Infernos a asi do 15 minút nás vyhodili,“ priznala Margot Robbie.
V legendárnom nočnom podniku, kde sa davy zabávajú na gýčových večeroch s tematikou 70., 80. a 90. rokov, je bežne povolené čokoľvek. Skupine hollywoodskej hviezdy sa však podarilo natoľko podráždiť ochranku, že ju takmer okamžite vyviedli von.
Blondínka následne kričala, že ide o Infernos, z ktorého sa ľudia nevyhadzujú. Nebolo to však jediné miesto, odkiaľ musela so svojimi priateľmi nedobrovoľne odísť. „Z väčšiny klubov v Claphame nás vyhodili, istý čas sme mali na viacerých miestach zakázaný vstup,“ potvrdila Margot, pre ktorú bol práve spomínaný nočný klub dôvodom podpisu nájomnej zmluvy. S kamarátmi sa rozhodla pre bývanie preto, lebo hneď za rohom bol Infernos.
