Odhalila, prečo už nechce hrať rolu, ktorú od nej čakajú druhí. Herečka Barbora Švidraňová túži po niečom novom

Frederika Lyžičiar
Nechce byť už vnímaná len ako herečka.

Život sa mení a my s ním. Každý má právo prestať robiť to, čo mu už nesedí, a začať niečo nové, čo mu je v danej chvíli bližšie.

Barbora Švidraňová to na Instagrame opísala ako vlastnú skúsenosť, keď priznala, že nechce byť vnímaná iba ako herečka, ale aj ako žena, ktorá sa posúva ďalej a skúša nové veci.

 

Nie sme odsúdení robiť len jednu vec

Jej úprimný status odštartovala otázka, ktorú podľa vlastných slov často dostáva: „A ty si nebola náhodou kedysi herečka?!“ Sama na ňu odpovedala: „Oh, áno, bola. A stále v podstate som. Aj keď som svoje pôsobenie značne rozšírila… Pretože nikde nie je napísané, že celý život musíš robiť iba jednu vec, aby si bol normálny.“

 

Švidraňová pripúšťa, že niektorým ľuďom vyhovuje stabilita a nemení sa im to celé roky. „Niekomu to vyhovuje a je to úplne v poriadku – chodiť do tej istej práce v tom istom odbore od skončenia školy až do dôchodku… Ale ja nie som ten typ. Prepáčte!“ hovorí s úsmevom. Dodáva, že sama potrebuje nové výzvy a skúsenosti, ktoré ju posúvajú ďalej.

Keď okolie nezvláda našu zmenu

