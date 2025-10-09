Oddnes platí veľká zmena v bankách: IBAN už stačiť nebude, takto bude fungovať posielanie peňazí po novom

Nina Malovcová
TASR
Nová éra posielania peňazí je tu.

Od štvrtka 9. októbra sú okamžité platby do 10 sekúnd dostupné pre klientov všetkých bánk v eurozóne, ktoré ponúkajú bežné SEPA platby v eurách. Od tohto dňa musia poskytovatelia platobných služieb umožniť okamžité platby nielen prijímať, ale aj odosielať.

Národná banka Slovenska (NBS) v tejto súvislosti pripomenula, že okamžité platby na Slovensku nie sú úplnou novinkou. Tri najväčšie banky, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka, ich ponúkajú od februára 2022. Postupne sa k nim pridávali ďalšie banky a od októbra 2025 sa táto služby rozširuje na všetky banky na Slovensku.

Nová legislatíva prináša aj overenie príjemcu platby

S cieľom zvýšiť bezpečnosť pri platení zavádza legislatíva aj novú službu overenia príjemcu platby. Banky ju musia svojim klientom poskytovať rovnako od 9. októbra, a to bez poplatku a pre všetky štandardné aj okamžité SEPA platby.

„Po novom tak pri zadávaní platby v internetbankingu alebo v bankovej aplikácii nebude stačiť len číslo účtu (IBAN). Klienti budú musieť uviesť aj meno a priezvisko príjemcu, resp. obchodné meno alebo právny názov pri firmách. Banka príjemcu následne okamžite overí, či sa meno a číslo účtu zhodujú. Platiteľ dostane výsledok overenia do 5 sekúnd bez toho, aby sa spracovanie platby spomalilo,“ priblížila NBS.

Systém upozorní aj na chyby a podozrivé platby

Ak sa meno a číslo účtu takmer zhodujú, systém ponúkne v odpovedi aj správne meno. Ak sa nezhodujú, platiteľ si bude môcť vybrať z dvoch možností. Buď platbu potvrdí aj napriek varovaniu, teda na vlastné riziko, alebo ju zruší a údaje si overí. „Preto odporúčame pred potvrdením platby vždy skontrolovať údaje s príjemcom,“ zdôraznila centrálna banka.

Nová služba podľa NBS prinesie klientom bánk reálnu pomoc v praxi, napríklad ako prevencia proti podvodom. „Ak vám niekto pošle číslo účtu, ale uvedie falošné meno, systém vás upozorní, že sa meno a účet nezhodujú. Ak aj napriek tomu platbu odošlete, robíte tak na vlastné riziko. Možnosťou je však aj to, že vám podozrivá osoba bude musieť uviesť svoje pravé meno,“ vysvetlila.

Predstavuje tiež ochranu pred preklepmi v IBAN. „Ak pri prepisovaní čísla účtu spravíte chybu, banka vás upozorní, že meno a IBAN nesedia. Ešte pred odoslaním tak môžete chybu opraviť. Ak si nie ste istí správnym zápisom mena či použitím diakritiky, nemusíte sa báť – systém to vyhodnotí ako takmer zhodu mena a platbu môžete bez problémov potvrdiť,“ doplnila NBS.

