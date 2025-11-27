Vedci zaznamenali extrémne ojedinelé správania kosatiek: Ostali v nemom úžase, keď sa otierali o drsný povrch

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Kosatky sú neuveriteľne fascinujúce stvorenia pre odborníkov, ale aj pre mnohých laikov.

Napriek desaťročiam pozorovaní kosatky vždy dokážu odborníkov prekvapiť správaním, ktoré ešte predtým nevideli. Vedeli ste napríklad, že kosatky sú pravdepodobne schopné dávať darčeky? A takto sa starajú o svoju kožu po náročnom dni.

Starostlivosť o kožu kosatky nezanedbajú za žiadnych okolností

Ako informuje IFL Science, ešte v roku 2023 sa odborníkom prvýkrát podarilo zachytiť niečo vskutku výnimočné. Prvýkrát videli, ako sa kosatky zvláštnym spôsobom zbavujú nechcených parazitov zo svojej pokožky – otierali sa o drsný povrch ľadovca. Zvieratá sa tak prispôsobili nehostinným podmienkam v arktických vodách a naučili sa ich naplno využívať vo svoj prospech.

Ilustračná foto: Pexels

Odborníci vysvetlili, že v chladných vodách sa na koži kosatiek tvorí žltá až zelená vrstva rias. Drsný povrch ľadovcov sa naučili používať ako akési škrabadlá, za pomoci ktorých sa rias zbavujú. Podľa expertov je to dôkaz toho, aké sú kosatky inteligentné a vynaliezavé.

Aj delfíny vedia, čo je dobré

Občas ale kosatky zájdu ešte ďalej a sú ochotné preplávať 11 200 kilometrov do teplejších vôd, ktorá ich koži prospieva o niečo viac. Predpokladá sa, že ide o najdlhšiu migráciu, ktorú nejaké zviera podniká výlučne za účelom starostlivosti o svoju kožu.

Ilustračná foto: Pexels

Istá forma vykonávania peelingu bola spozorovaná aj u delfínov. Tie svoju kožu ošetrujú tak, že sa otierajú o koraly. Dráždenie koralov spôsobilo, že tie uvoľnili 17 rôznych látok, ktoré mali podľa laboratórnych rozborov antibakteriálne, antioxidačné, ale aj toxické vlastnosti. Zdá sa, že delfíny sa naučili, ako tieto látky využívať na starostlivosť o svoju kožu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Experti skúmajú niečo nevídané: Najdlhšia podmorská jaskyňa na svete odhaľuje svoje tajomstvá, vyžiadala si už…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac