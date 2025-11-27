Vedci zaznamenali extrémne ojedinelé správania kosatiek: Ostali v nemom úžase, keď sa otierali o drsný povrch

Napriek desaťročiam pozorovaní kosatky vždy dokážu odborníkov prekvapiť správaním, ktoré ešte predtým nevideli. Vedeli ste napríklad, že kosatky sú pravdepodobne schopné dávať darčeky? A takto sa starajú o svoju kožu po náročnom dni.
Starostlivosť o kožu kosatky nezanedbajú za žiadnych okolností
Ako informuje IFL Science, ešte v roku 2023 sa odborníkom prvýkrát podarilo zachytiť niečo vskutku výnimočné. Prvýkrát videli, ako sa kosatky zvláštnym spôsobom zbavujú nechcených parazitov zo svojej pokožky – otierali sa o drsný povrch ľadovca. Zvieratá sa tak prispôsobili nehostinným podmienkam v arktických vodách a naučili sa ich naplno využívať vo svoj prospech.
Odborníci vysvetlili, že v chladných vodách sa na koži kosatiek tvorí žltá až zelená vrstva rias. Drsný povrch ľadovcov sa naučili používať ako akési škrabadlá, za pomoci ktorých sa rias zbavujú. Podľa expertov je to dôkaz toho, aké sú kosatky inteligentné a vynaliezavé.
Aj delfíny vedia, čo je dobré
Občas ale kosatky zájdu ešte ďalej a sú ochotné preplávať 11 200 kilometrov do teplejších vôd, ktorá ich koži prospieva o niečo viac. Predpokladá sa, že ide o najdlhšiu migráciu, ktorú nejaké zviera podniká výlučne za účelom starostlivosti o svoju kožu.
Istá forma vykonávania peelingu bola spozorovaná aj u delfínov. Tie svoju kožu ošetrujú tak, že sa otierajú o koraly. Dráždenie koralov spôsobilo, že tie uvoľnili 17 rôznych látok, ktoré mali podľa laboratórnych rozborov antibakteriálne, antioxidačné, ale aj toxické vlastnosti. Zdá sa, že delfíny sa naučili, ako tieto látky využívať na starostlivosť o svoju kožu.
