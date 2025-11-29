Odborníci odhalili, čo dokáže zastaviť šedivenie. Spoznajte tajomstvo mladistvejších a zdravších vlasov

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Stres a nedostatok antioxidantov môžu urýchliť šedivenie vlasov.

V čase, keď rastie záujem o prírodné metódy starostlivosti o zdravie, sa pozornosť upriamuje na to, či antioxidanty môžu ovplyvniť aj pigmentáciu vlasov.

Jedným z najčastejšie spomínaných je glutatión, ktorý hrá dôležitú úlohu pri ochrane buniek. Ako uvádza magazín The New York Post, odborníci upozorňujú, že šedivenie je výsledkom viacerých faktorov, no spôsob života a celková kondícia organizmu môžu tempo tohto procesu ovplyvniť viac, ako sa doteraz predpokladalo.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sara Black (@silverstrandsof_sara)

Ako stres, peroxid vodíka a glutatión ovplyvňujú farbu vlasov

Šedivenie je prirodzený proces ovplyvnený genetikou, vekom aj stresom. Pri dlhodobom preťažení produkuje telo nadbytok adrenalínu, ktorý sa mení na peroxid vodíka a pri nedostatku ochranných látok preniká do vlasových folikulov, kde ovplyvňuje pigment. Leslie Kenny vysvetľuje, že keď sme v strese, produkujeme adrenalín.

Ten nám pomáha zvládnuť termín alebo úlohu, ale príliš veľa chronického adrenalínu škodí srdcu, pričom organizmus sa jeho prebytku zbavuje práve premenou na peroxid vodíka. Ak však chýba dostatok glutatiónu, môže podľa nej tento peroxid „odfarbovať vlasy zvnútra von“. Glutatión, prirodzený antioxidant tvorený tromi aminokyselinami, s vekom klesá, čo oslabuje schopnosť buniek chrániť sa pred oxidačným stresom.


Ako upozorňuje Kenny, „glutatión je hlavný antioxidant nášho tela“ a jeho nízka hladina môže byť jedným z faktorov predčasného šedivenia. Trichologička Jill Lee dodáva, že ľudia so skorým výskytom šedín mávajú vyšší obsah peroxidu vodíka v bunkách a menej antioxidantov, preto posilnenie antioxidantov môže podporiť obranu melanocytov – buniek zodpovedných za tvorbu pigmentu.

Glutatión a jeho význam

