Odborníci majú hlavu v smútku: Hrozí kolaps jedného z najvýznamnejších archeologických nálezov 20. storočia

Foto: Heritage Science/ Sayed Hemeda

Petra Sušaninová
Príde ľudstvo o archeologický klenot?

Pyramídy, hrobky a ďalšie nálezy prežili tisícročia. Je však možné, že o niektoré z nich prídeme. Hrozí, že dôjde ku kolapsu Tutanchamonovej hrobky.

Hrozí skaza

Ako informuje Mail Online, keď bola v roku 1922 objavená Tutanchamonova hrobka, bola považovaná za najvýznamnejší archeologický objav 20. storočia. Prežila 3300 rokov, no archeológovia varujú, že jej hrozí skaza. Objavili sa v nej totiž trhliny, ktoré by mohli spôsobiť jej kolaps. Navyše, stúpajúca vlhkosť spôsobuje odlupovanie častí stien a rast plesní, ktoré ničia nástenné maľby s nevyčísliteľnou hodnotou.

V štúdii publikovanej prostredníctvom Heritage Science vedci prezradili, že najviac vrások na čele im spôsobuje trhlina tiahnuca sa naprieč stropom vstupnej a pohrebnej komory. Praskliny umožňujú prenikať dovnútra dažďovej vode, čo narúša integritu hrobky.

Foto: EditorfromMars, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Keďže hrobka je vyrobená z kameňa, ktorý sa rozpína a sťahuje v závislosti od zmien vlhkosti, jej úplné zrútenie je reálne hroziacim nebezpečenstvom. Podľa odborníkov je nevyhnutné okamžite vykonať analýzy a štúdie, vyhodnotiť riziká a podniknúť kroky, ktoré pomôžu hrobku zachrániť.

Nie je isté, koľko toho ešte znesie

Údolie kráľov, nachádzajúce sa západne od Luxoru, je domovom desiatok kráľovských hrobiek, pričom Tutanchamonova je jednou z najmenších. Hoci tieto stavby pretrvali tisíce rokov, sú mimoriadne citlivé napríklad na povodne. K najhorším povodniam došlo zatiaľ v roku 1994, kedy skončila zatopená väčšina hrobiek v údolí.

Foto: Heritage Science/Sayed Hemeda

Práve táto povodeň výrazne ovplyvnila aj Tutanchamonovu hrobku. Voda s bahnom zaplavila pohrebnú komoru, následkom čoho vznikli nové trhliny. Stúpla vlhkosť, a to spôsobilo rast plesní, ktoré vážne poškodili nástenné maľby. Nie je isté, koľko toho ešte strop znesie.

Odborníci dodávajú, že k zrúteniu pravdepodobne nedôjde v nasledujúcich dňoch či rokoch. Vlhkosť a vzniknuté škody však jej rozpad jednoznačne urýchľujú. Navyše, ďalšia ničivá povodeň môže nastať kedykoľvek.

