Na zem dopadol záhadný horiaci objekt, nikto sa ho nesmie dotknúť: Privolali všetky zložky, zatiaľ sa presne nevie, o čo ide

Na púšť v západnej časti Austrálie dopadol záhadný horiaci objekt. Na miesto bola ihneď privolaná polícia, ale aj ďalšie bezpečnostné zložky.
Zatiaľ nie je jasné, o čo presne ide
Ako informuje web Science Alert, baníci privolali záchranné zložky 18. októbra po tom, ako objavili v púšti záhadný horiaci objekt. Dopadol na odľahlé miesto približne 30 kilometrov od mesta Newman. Ihneď bolo spustené vyšetrovanie, na ktorom sa podieľa viacero orgánov vrátane polície či Austrálskej vesmírnej agentúry.
Zatiaľ sa nepodarilo s istotou určiť, o čo vlastne ide. Predbežné vyšetrovanie však ukazuje, že na Zem možno dopadol kus vesmírnej lode. Austrálska vesmírna archeologička Alice Gorman sa pre The Guardian vyjadrila, že by mohlo ísť o štvrtý stupeň rakety Jieling, ktorú Čína vypustila v septembri.
„Počiatočné posúdenia naznačujú, že predmet je vyrobený z uhlíkových vlákien a zodpovedá predtým identifikovanému vesmírnemu odpadu, ako sú špeciálne tlakové nádoby alebo raketové nádrže,“ vyjadrila sa polícia. Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy vylúčil akúkoľvek súvislosť s komerčnými lietadlami.
Nie je to bežný nález
Objavenie vesmírneho odpadu takýmto spôsobom je pomerne ojedinelou záležitosťou. Existuje celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré znižujú pravdepodobnosť, že sa akákoľvek technológia z obežnej dráhy dostane na zem. Neraz sa napríklad využívajú materiály, ktoré zhoria v atmosfére. Navyše, ak sa aj niečo dostane na zem, zvyčajne to končí v oceáne, nie na pevnine.
Kus vesmírnej lode v roku 2023 dopadol do oceánu a následne ho vyplavilo na pobreží Austrálie. Ak niekto v Austrálii nájde predmet, o ktorom sa domnieva, že ide o vesmírny odpad, Austrálska vesmírna agentúra varuje, aby sa ho nikto nedotýkal. Môže totiž obsahovať nebezpečné materiály.
Je potrebné ihneď kontaktovať napríklad políciu či iné bezpečnostné zložky, ktoré pôvod predmetu posúdia. Polícia dodáva, že predmet nájdený pred pár dňami bol zabezpečený a pre verejnosť nepredstavuje žiadnu hrozbu.
Nahlásiť chybu v článku