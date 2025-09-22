Odborári toho majú dosť: Chystajú štrajk, ľudí pozývajú pred parlament. Toto si myslia o konsolidácii

Foto: TASR (Jaroslav Novák), SITA (Úrad vlády SR)

Monika Šuchová
TASR
Protestné zhromaždenie bude 30. septembra.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR organizuje 30. septembra pred Národnou radou SR v Bratislave protestné zhromaždenie proti súčasnej podobe konsolidácie verejných financií.

Cieľom je vysloviť jasný nesúhlas s tým, aby pracujúci boli opakovane tí, ktorí nesú najväčšiu ťarchu vládnych rozhodnutí, uviedla v pondelok KOZ.

Spravodlivé podmienky konsolidácie

„KOZ SR vyzýva všetkých pracujúcich a verejnosť, aby sa pridali k protestu a spoločne dali najavo, že konsolidácia musí byť spravodlivá a nesmie ísť na úkor pracujúcich. Pracujúci už viac na svojich pleciach neunesú,“ upozornila konfederácia.

Odborári upozornili, že vláda a parlament postupujú bez skutočného dialógu so sociálnymi partnermi a bez hľadania spravodlivejšieho rozdelenia ťarchy konsolidácie. Konsolidačný balík v hodnote 2,7 miliardy eur obsahuje 22 opatrení, pričom na plecia pracujúcich má doľahnúť záťaž vo výške približne 814 miliónov eur – teda takmer 400 eur na každého zamestnaného človeka.

KOZ pripomenula, že sociálni partneri opakovane žiadali vecnú diskusiu a sami ponúkli alternatívne návrhy opatrení, ktoré by zabezpečili konsolidáciu verejných financií spravodlivejším spôsobom. Vláda však opäť predložila balík opatrení na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v poslednej chvíli a bez reálneho priestoru na úpravy.

Raši hovorí o prejave solidarity

Výbor pre hospodárske záležitosti Národnej rady (NR) SR v pondelok schválil pozmeňujúci návrh poslancov za stranu Hlas-SD na zmrazenie platov poslancov parlamentu vrátane ich paušálnych náhrad. Návrh opozičného poslanca Karola Galeka (SaS), aby sa zmrazenie týkalo aj prezidenta a vlády, však neprešiel. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v nedeľu (21. 9.) tvrdil, že sa koalícia na zmrazení platov členov vlády dohodla.

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) schválenie návrhu, ktorý predniesol minulý týždeň, uvítal. „V ťažkých časoch, do ktorých Slovensko dostali predchádzajúce vlády, je dôležité, aby na sebe šetrili nielen štát a občania, ale najmä samotní politici. Považujem to za významný prejav solidarity,“ uviedol Raši v tlačovej správe strany Hlas-SD.

Plat poslanca sa odvíja od výšky priemernej mzdy na Slovensku, a teda s jej rastom by rástli v budúcom roku aj platy poslancov. V kombinácii so zmrazením platov, paušálnych náhrad a s už skôr ohláseným o 10 % vyšším zdanením príjmov politikov tak bude čistý príjem poslancov o približne 220 eur mesačne nižší. Toto opatrenie by malo platiť dva roky.

Hospodársky výbor odobril aj ďalšie zmeny v navrhovanom konsolidačnom zákone, ktoré sa týkajú štátnych sviatkov, dane z pridanej hodnoty na niektoré pekárenské výrobky a takisto hazardných hier. Zmeny musí ešte schváliť plénum NR SR.

