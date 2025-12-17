Od obete mal pod hrozbou smrti vytiahnuť tisíce eur. Muž z Partizánskeho už čelí obvineniu a skončil vo väzbe

Ilustračné foto: TASR - Daniel Stehlík

Dana Kleinová
TASR
Poškodený mu spočiatku dobrovoľne požičal finančné prostriedky, obvinený pokračoval v dlhodobom a systematickom nátlaku a vyhrážkach.

Policajný vyšetrovateľ z Partizánskeho obvinil 30-ročného muža z pokračujúceho zločinu vydierania. Pod hrozbou smrti získal od 44-ročného muža viac ako 14-tisíc eur. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Obvinený mal od apríla 2024 do decembra 2025 v okrese Partizánske opakovane telefonicky a osobne kontaktovať poškodeného. Pod hrozbou usmrtenia mal od neho žiadať finančné prostriedky.

Z dobrovoľného sa mal stať strach o život

Poškodený mu spočiatku dobrovoľne požičal finančné prostriedky, obvinený pokračoval v dlhodobom a systematickom nátlaku a vyhrážkach. Opakovane požadoval ďalšie finančné prostriedky v rôznych sumách s tým, že ak mu peniaze neodovzdá, zabije ho.

„Poškodený v obave o svoj život a zdravie postupne odovzdal obvinenému finančné prostriedky v celkovej výške 14.710 eur. V jednom prípade malo zo strany obvineného dôjsť aj k fyzickému kontaktu s poškodeným. Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia,“ doplnila polícia.

Obvinený bol v minulosti trestaný. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa sudca stotožnil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministerstvo pripravilo bič na neporiadnych vodičov: Zlaté časy sa pre nich skončili, ľudia „prídu“ o…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac