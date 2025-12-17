Ministerstvo pripravilo bič na neporiadnych vodičov: Zlaté časy sa pre nich skončili, ľudia „prídu“ o autá

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
TASR
Zmeny sa dotknú spolu troch právnych predpisov.

Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) má priniesť návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR v stredu schválila vláda.

Návrh, ktorý má zefektívniť systém PZP a výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke, vypracoval rezort vnútra v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom dopravy SR v nadväznosti na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR. Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 000 nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 000 z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.

Zmeny sa dotknú spolu troch právnych predpisov – zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Vyčistia databázu

Prvým krokom bude podľa návrhu vyčistenie databázy evidencie vozidiel. Pôjde o jednorazové hromadné trvalé vyradenie z evidencie tých vozidiel, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov. Podľa rezortu je vysoký predpoklad, že reálne už tieto autá neexistujú.

Držitelia budú predtým upovedomení, že ich vozidlo nie je evidované ako poistené a má sa z tohto dôvodu vyradiť. Obdobný postup sa uplatní aj voči vozidlám, ktoré sú dlhodobo (najmenej 24 mesiacov) dočasne vyradené z evidencie po uplynutí pôvodne nahlásenej lehoty.

Ilustračná foto: TASR – Pavol Remiaš

Novinkou bude zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za PZP, čo umožní automatizovaný spôsob kontroly a ukladania pokút. Okresné úrady budú ukladať pokuty na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a držiteľovi bude uložená v prípade, že vozidlo bude bez uzatvoreného PZP viac ako 30 dní.

Už budúci rok

Výška pokuty sa zníži o tretinu, ak držiteľ vozidla pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu. Za to isté vozidlo bez PZP bude možné ukladať pokutu opakovane, a to každých 150 dní v dvojnásobnej výške.

Poisťovne budú mať povinnosť poskytovať informácie o uzatvorení PZP Slovenskej kancelárii poisťovateľov bez zbytočného odkladu, aby dáta, z ktorých sa vychádza pri kontrole a sankcionovaní, boli vždy čo najaktuálnejšie a presné. Zároveň sa zavádza kontrola PZP aj v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. V praxi to bude znamenať, že nepoistené vozidlo neprejde technickou a emisnou kontrolou.

Návrh zákona bude mať delenú účinnosť. Ustanovenia, ktoré upravujú zasielanie výziev pri nepoistených vozidlách a hromadné vyradenie, majú byť účinné od 1. mája 2026. Následne od 1. júla 2026 by mali nadobudnúť účinnosť ustanovenia o objektívnej zodpovednosti, označovaní vozidiel ako nepoistených, automatizovanom vydávaní rozkazov okresnými úradmi, zadržiavaní dokladov a tabuliek nepoistených vozidiel, ako aj o preverovaní PZP pri technickej a emisnej kontrole.

