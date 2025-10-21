Od januára prídu o dôležitú výhodu: Táto skupina ľudí sa musí pripraviť na veľké zmeny, ktoré ovplyvnia ich mesačné výdavky

Foto: TASR - Radovan Stoklasa / Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Živnostníkov čakajú od januára zmeny v sociálnom poistení.

Od januára budúceho roka čakajú živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) viaceré zmeny v sociálnom poistení. Týka sa to napríklad novej definície postavenia SZČO pre účely poistenia či skrátenia daňových prázdnin, pri ktorých SZČO neplatí poistné.

Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

Nová definícia SZČO pre účely sociálneho poistenia

Postavenie SZČO nebude od budúceho roka viazané na dosahovanie príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Za SZČO sa bude považovať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je oprávnená na výkon či prevádzkovanie zárobkovej činnosti zakladajúcej príjmy z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti.

Rovnako, ak podľa čestného vyhlásenia vykonáva zárobkovú činnosť zakladajúcu dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti, na ktorú sa nevyžaduje oprávnenie, ako v prípade umelca či autora. Naďalej platí, že z okruhu SZČO budú vylúčení tí, ktorí na základe zmluvy vykonávajú osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Koniec dlhých odvodových prázdnin

Od januára nastane aj zmena v posudzovaní vzniku, respektíve zániku povinného poistenia SZČO, ktorá má vplyv na skrátenie takzvaných odvodových prázdnin.

„Po novom už vznik povinného sociálneho poistenia SZČO nebude podmienený dosiahnutím určitej hranice príjmu, ale vznikne jej od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, avšak najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni,“ uviedol Kontúr.

Nové pravidlá pre začínajúcich podnikateľov

Toto pravidlo sa podľa neho bude uplatňovať pri začínajúcich podnikateľoch alebo ak od zániku posledného oprávnenia, teda skončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO bez oprávnenia, uplynulo viac ako 60 mesiacov.

Foto: Pexels

Ak od zániku posledného oprávnenia uplynulo menej ako 60 mesiacov, tak povinné poistenie SZČO vznikne odo dňa, od ktorého je oprávnená na výkon či prevádzkovanie podnikania inej zárobkovej činnosti alebo od obdobia, keď podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva zárobkovú činnosť, no najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia SP.

Zmeny v ukončení povinného poistenia

Mení sa tiež doterajší spôsob zániku povinného poistenia SZČO, ktorý vychádzal z posúdenia dosiahnutých príjmov. Po novom, ak povinné poistenie SZČO už raz vznikne, tak trvá až do zániku oprávnenia na podnikanie či inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Rovnako trvá aj do dňa uvedeného v čestnom vyhlásení o ukončení činnosti v prípade SZČO bez oprávnenia, zanikne však najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia poisťovni. Kontúr ozrejmil, že tieto pravidlá nahrádzajú doterajší spôsob posudzovania vzniku, respektíve zániku povinného poistenia k 1. júlu alebo 1. októbru kalendárneho roka, ak mala SZČO predlženú lehotu na podanie daňového priznania.

Nové oznamovacie povinnosti pre SZČO

SZČO bez oprávnenia budú mať tiež novú povinnosť oznámiť SP skutočnosti týkajúce sa posúdenia vzniku, ale aj zániku povinného poistenia, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali.

„SZČO, ktorá mala prerušené povinné poistenie napríklad z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, výkonu činnosti, nároku na rodičovský príspevok alebo práceneschopnosti dlhšej ako 52 týždňov, vzniká povinné poistenie odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného poistenia,“ dodala poisťovňa.

