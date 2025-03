Od detskej hviezdy až po pád na dno: Lindsay Lohan sa po búrlivej minulosti vrátila silnejšia než kedykoľvek predtým

Od útleho detstva sa venovala modelingu a v roku 1998 sa dostala do povedomia vďaka ikonickej dvojrole Annie James a Hallie Parker v rodinnej komédii The Parent Trap (Pasca na rodičov). Po boku Dennisa Quaida a Natashy Richardson si získala srdcia divákov a zabezpečila si zmluvu na tri filmy so spoločnosťou Disney.

Ako uviedol USmagazine, „Mala som 10 rokov, keď som hrala v Pasci na rodičov,“ spomínala Lohan v rozhovore pre Rolling Stone v roku 2004. „Na osem mesiacov som odišla zo školy, a keď som sa vrátila, kamaráti sa ma pýtali, kde som bola. Odpovedala som: Na dlhých prázdninách s rodinou. Potom vyšiel ten film a oni si povedali: Lindsay, to si ty?! A ja som povedala: Ach, áno, natočila som aj tento film.“ Odvtedy jej kariéra naberala na obrátkach.

V roku 2002 pokračovala v spolupráci s Disney na filmoch Life-Size s Tyrou Banks, Get a Clue s Brendou Song a Freaky Friday s Jamie Lee Curtis. V roku 2004 si upevnila status hviezdy vďaka filmom Mean Girls a Confessions of a Teenage Drama Queen, pričom debutovala aj ako speváčka albumom Speak.

Zažila si slávu, ale aj pády

Lohan sa stala ikonou mladých, no tlak Hollywoodu si začal vyberať svoju daň. V máji 2007 bola zatknutá za jazdu pod vplyvom alkoholu a neskôr za prechovávanie kokaínu. Po viacerých právnych problémoch a pobytoch v odvykacích zariadeniach sa na súde ocitla viac ako 20-krát. Osobný život začal zatieňovať jej hereckú kariéru.

V roku 2010 sa opäť dostala do problémov, keď nedodržala podmienky podmienečného trestu a bola odsúdená na 90 dní väzenia. Napokon si odsedela iba 14 dní vďaka preplneniu väznice. Aj napriek osobným krízam sa však nikdy nevzdala a v roku 2014 sa pokúsila o comeback prostredníctvom dokumentárneho seriálu Lindsay.

Hľadanie nových ciest a návrat k herectvu