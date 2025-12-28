Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara

Prejedli ste sa už zemiakového šalátu aj koláčov? Obľúbené vianočné filmy ste už videli asi stokrát a teraz máte pocit, že by ste potrebovali zmenu? Tak si pozrite prehľad toho, čo vám naši redaktori priniesli v rámci PREMIUM sekcie tento týždeň.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
6-ročná kráľovná krásy bola znásilnená a zavraždená
Prešlo už 29 rokov odo dňa, keď prišla o život len 6-ročná JonBenét Ramsey. Polícia do dnešného dňa nevie, čo presne sa stalo a páchateľ nebol spravodlivo potrestaný. Prípad je opradený množstvom záhad a mnohí dúfajú, že moderné technológie by ho konečne mohli pomôcť rozlúsknuť.
Ako sa dozvedáme z webu Biography, dievčatko menom JonBenét Patricia Ramsey sa narodilo 6. augusta 1990 v Atlante. Jej otec John bol veľmi úspešný obchodník, na konte mal milióny dolárov. Jej matka Patricia sa zas v roku 1977 stala Miss West Virginia. Rodičia dúfali, že vzhľadom na ich vlastné úspechy bude mať JonBenét, ale aj jej starší brat Burke, pred sebou svetlú budúcnosť. V roku 1991 sa rodina presťahovala do veľkého luxusného domu do Denveru. Vlastnili aj krásny prázdninový dom.
Zdalo sa, že im nič nechýba a žijú si život ako vystrihnutý z filmu. JonBenét sa už ako dieťa zúčastňovala súťaží po celej krajine a stala sa malou kráľovnou krásy. V čase, keď mala len 6 rokov, si na konto pripísala už niekoľko titulov a objavovala sa na obálkach magazínov. Podľa CNN bola síce len škôlkarkou, no naučila sa nosiť topánky s opätkami a profesionálne sa usmievať do objektívov fotoaparátov, čo mnohí kritizovali. Týždeň pred tragédiou sa JonBenétina tvár objavila na vianočnom sprievode. Jej otec sa neskôr vyjadril, že možno to bola najväčšia chyba a spečatilo to jej osud.
O tragédii si viac môžete prečítať v našom článku: Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach
Píše sa rok 2004, je 26. december, skoro ráno. V juhovýchodnej Ázii práve prebieha najpríjemnejšia dovolenková sezóna. Je prijateľná teplota siahajúca nad 25 °C a vďaka suchému zimnému monzúnu padne v regióne minimum zrážok. Je krátko po Vianociach, tesne pred oslavami Nového roku. Západne od ostrova Sumatra začína zemetrasenie, jedno z najsilnejších za posledné storočie. Vzniká obrovská vlna cunami, priam biblická, dosahuje až 30 metrov. Pred 21 rokmi zabila viac ako 200-tisíc ľudí.
Patrí k najničivejším, najhorším a najpamätnejším prírodným katastrofám ľudskej histórie. Pred 21 rokmi sa svet uprostred pokojného a sviatočného obdobia zarmútil a svoj pohľad upriamil do juhovýchodnej Ázie, kde prírodné sily spustošili obrovský a husto osídlený región, píše History. Zemetrasenie v Indickom oceáne prišlo bez varovania, skoro ráno a spustilo ničivú vlnu cunami, akú svet dovtedy a našťastie ani odvtedy, nevidel. Pripomeňme si túto katastrofu niekoľkými zaujímavými číselnými údajmi.
V západnej Indonézii, ale aj v Thajsku, Kambodži či vo Vietname je 7:58:53. V Mjanmarsku je o pol hodiny menej, v Malajzii o hodinu viac. V Londýne končí prvá hodina po polnoci. Presne v tom čase sa približne 160 km západne od ostrova Sumatra, uprostred Indického oceánu, začína peklo. Na kontakte Barmskej a Indickej litosferickej dosky v dôsledku vzájomných pohybov dochádza v hĺbke 30 km pod hladinou oceánu k mimoriadne silnému zemetraseniu. Začína katastrofa.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025
V roku 2025 v šoubiznise zarezonovalo množstvo „káuz“, ktoré ľudí nielen zabávali, ale aj rozdelili a v niektorých prípadoch im dokonca nastavili zrkadlo. Pozrite sa spolu s nami na to, čo sme tento rok všetci sledovali, čítali a šírili ďalej. Kto oznámil rozchod či zasnúbenie, kto sa ukázal na verejnosti nahý a koho správanie rozdelilo ľudí na dva tábory.
Dalo by sa povedať, že médiá mali tento rok skutočne o čom písať. Zamerali sme sa na prehľad lifestyle tém, ktoré za posledných 12 mesiacov zdobili titulné strany. Na niektoré „kauzičky“ ste už možno aj zabudli, my vám ich však pripomenieme. Zaručene sa budete chytať za hlavu a možno sa aj zasmejete nad absurdným správaním niektorých slovenských i zahraničných celebrít.
Kanye West a nahá Bianca Censori
Jednou z prvých veľkých káuz tohto roka bol rozruch na Grammy, o ktorý sa postarali Kanye West a jeho manželka Bianca Censori. Bianca totiž prišla na červený koberec v kožuchu, no počas fotenia si ho dala dolu, pričom na sebe mala len priesvitnú sieťku, cez ktorú bolo vidieť jej nahé telo.
Mnohí sa sústredili na prednosti Biancy, iní sa však viac zaujímali o pozadie celého incidentu. Na záberoch z tohto momentu bolo jasne vidieť, že Kanye adresoval Biance predtým, než zhodila zo seba kožuch, niekoľko slov. A ani on, ani ona v tomto momente nevyzerali spokojne, čo pravdepodobne mohlo byť súčasťou obrazu, aký o sebe chceli verejnosti vyslať.
Viac sa dočítate tu: Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Dian Fossey položila život za gorily, jej smrť je stále záhadou
Dian Fossey si splnila detský sen a celý svoj život zasvätila záchrane goríl horských, čím pre budúce generácie vytvorila trvalé dedičstvo. Jej výskum patril medzi najdlhšie trvajúce na svete a vyvrátil mýty o nebezpečnosti týchto zvierat. Vďaka nej tento ohrozený druh stále existuje.
Dian Fossey bola americká biologička a primatologička, ktorá sa preslávila svojou prácou na ochranu goríl horských v Afrike. Tento rok si pripomíname 40. výročie jej tragickej smrti, ktorá sa dodnes spája s rôznymi teóriami. Narodila sa 16. januára 1932 v San Franciscu v Kalifornii a už od detstva mala blízko k prírode a k zvieratám, čo ju nasmerovalo k profesii, v ktorej sa neskôr stala priekopníčkou.
Avšak počas svojich školských čias mala problémy s predmetmi ako fyzika a chémia, preto sa nakoniec rozhodla pre štúdium ergoterapie, ktorá jej umožnila pomáhať zdravotne znevýhodneným ľuďom. Jej láska k zvieratám a k prírode napokon vyhrala a začala študovať zoológiu. Absolvovala Univerzitu Cambridge v Anglicku, kde získala doktorát z veterinárnych vied, ako sa uvádza v jej biografii.
Cesta Dian do Afriky začala v roku 1966, keď sa ako 34-ročná rozhodla nasledovať svoj veľký sen – študovať gorily v ich prirodzenom prostredí. S obmedzenými finančnými prostriedkami, ktoré získala zo svojich úspor a študentských pôžičiek, sa vydala do Konga, kde započala svoju prácu. Keď v Kongu vypukla občianska vojna, presťahovala sa do Rwandy, začala sa venovať výskumu goríl vo Virungskom pohorí. Uprostred pralesa žila samotárskym životom, spoločnosť jej robili prevažne zvieratá.
Viac o tom, čo sa jej stalo, si môžete prečítať v našom článku: Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
V decembri sa môžete ocitnúť v srdci džungle
Zima so sebou neraz prináša nepríjemný chlad, mnoho odtieňov sivej, čľapkanicu a ďalšie nepríjemnosti. Nejeden človek sníva o dovolenke na tropickom ostrove. Vedeli ste však, že v Košiciach sa na chvíľu môžete do trópov skutočne preniesť?
Len na skok od vyťaženej cesty nájdete zelenú oázu, ktorá váš niečím novým dokáže očariť každý deň – v zime aj v lete. Hovoríme o miestnej botanickej záhrade, ktorá už od roku 2022 organizuje udalosť známu ako Noc v džungli a my sme sa tam zašli pozrieť.
Ak chcete vedieť, ako taká Noc v džungli vyzerá, prečítajte si našu reportáž tu: Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Chyby vo filme Sám doma
Film Sám doma, ktorý oslavuje už 35 rokov, patrí medzi vianočné klasiky, ktoré zahrejú pri srdci, ale aj pobavia. Tvorcovia sa ale dopustili niekoľkých chýb, ktoré ste si možno nevšimli. Niektoré roky prehliadali aj tí najskalnejší fanúšikovia. My sme však ochotní tieto nedostatky odpustiť a prehliadnuť ich, keď si ikonický film pustíme znova.
- Donáška pizze
V búrke, ktorá spôsobila chaos, spadol jeden zo stromov na elektrické vedenie a spôsobil výpadok prúdu. Ako píše The Sun, budíky preto ráno nikomu nezazvonili a rodina sa ocitla v šialenom zhone, aby stihla lietadlo. Keďže telefónne linky sú nefunkčné, Kevin nemôže zavolať rodičom a oni nemôžu zavolať jemu. Verní fanúšikovia filmu sa preto pýtali, ako je možné, že si osemročný chlapec dokázal napriek tomu objednať syrovú pizzu.
Podľa niektorých je ale vysvetlenie jednoduché. Výpadok mohol spôsobiť, že sa nedokázal dovolať rodičom do cudziny. Telefónne linky v rámci mesta ale mohli aj naďalej fungovať bez problémov.
- Kevinovi magicky vyschlo oblečenie
Keď Kevin prebehne cez ulicu k susedovmu domu, vojde do pivnice, ktorá je zaplavená. Jeho oblečenie sa tak premočí. V nasledujúcej scéne podľa Screenrant narazí na Mokrých banditov. Jeho oblečenie je však zrazu akoby zázrakom suché.
- Miznúci prací prostriedok
Keď rodina Kevina nechtiac opustí, ide do neďalekého supermarketu, kde si kúpi pár základných vecí. Medzi nimi aj prací prostriedok Tide, ktorý sa mu doma minul. Ako ale píše web Movie Mistakes, cestou domov sa mu nákupné tašky roztrhajú a všetko mu z nich povypadáva. Ak by ste ale hľadali Tide, bolo by to márne. Zrazu totiž medzi vecami, ktoré nakúpil, žiaden nebol.
Viac chýb si môžete prečítať v našom článku: Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete:
Na Slovensku sa stále nachádzajú nadšenci s odvážnymi nápadmi a jedným z nich je aj Ladislav, ktorému sa minulý rok podarilo otvoriť jedno z najunikátnejších digitálnych kín na Slovensku. Nachádza sa v obci Trstice, na západe krajiny, a ide o jediné skutočné dedinské kino, ktoré ponúka premiéry filmov v deň vydania, teda v rovnaký deň ako multiplexy.
Na mieste kina Malom bola pritom prednedávnom iba nevyužívaná budova bývalého socialistického kina. Tá 30 rokov len stála a čakala, kým jej niekto dá druhú šancu. Ladislav v nej uvidel potenciál a po dlhom boji v podobe niekoľkých rokov príprav a veľkého množstva investovaného času a peňazí, sa mu podarilo otvoriť unikátne a čarovné kino.
My sme sa s ním porozprávali o tom, v čom je jeho kino unikátne, čo ponúka a prečo by ho mali ľudia navštíviť. Kino sme okúsili aj na vlastne koži a zhrnuli sme naše dojmy. Môžeme však dopredu povedať, že nás očarilo.
Viac v našom článku: Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Muž prežil 2 mesiace uviaznutý v aute
Aké pocity vo vás vyvoláva myšlienka, keď ráno musíte nasadnúť do studeného auta? Zrejme nie práve najpozitívnejšie. Predstavte si ale, že by ste nasadli a nemohli by ste vystúpiť niekoľko týždňov. Peter Skyllberg sa do dejín zapísal ako človek, ktorý v treskúcich podmienkach uviazol v aute na neuveriteľné dva mesiace. Nejakým zázrakom sa mu poradilo prežiť. Ako je to možné?
Lekári krútia hlavou, experti si myslia, že ho zachránil sneh. Niektorí ale majú pochybnosti, či sa všetko vskutku odohralo tak, ako Skyllberg popísal. Zaznamenané boli ale ďalšie prípady, keď ľudia prežili nemožné.
Ak sa o príbehu Petra Skyllberga chcete dozvedieť viac, prečítajte si ho tu: Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Vybrali sme najlepšie komédie roku 2025
Uplynulé mesiace priniesli množstvo kvalitných filmov a seriálov. V kinách aj na streamovacích službách sme mohli vidieť veľa zaujímavých nových titulov. Vybrať si ten správny, na ktorý máte práve chuť, však nie je vôbec jednoduché.
Ak túžite po nenáročnej oddychovke, pri ktorej sa dokonca možno aj zasmejete, pripravili sme pre vás výber 10 najlepších z komediálneho žánru.
Zabudnete pri nich na ruch všedných dní, aj sa dobre zasmejete: Poriadne sa pri nich zabavíte. Toto sú najlepšie komédie roku 2025, s prvým miestom nebudete súhlasiť
Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš Lašan videl Patagóniu v Európe aj nečakaný pohľad na bivak ukrytý priamo v zátiší slovenských kopcov.
So svojou manželkou Annou prešli kus sveta. Majú za sebou 3 000 kilometrov dlhý novozélandský Te Araroa, 2 650-kilometrový Greater Patagonian Trail aj 3 024 peších kilometrov okolo Islandu. Na Slovensku prešiel dobrodruh ďalších 1 400 kilometrov a v nohách má viac než 25-tisíc kilometrov. Medzi jeho najextrémnejšie výpravy patrí európsky horský trail v dĺžke 6 300 kilometrov – trasa, ktorú si bežný Slovák ani nevie predstaviť.
V rozhovore priblížil, ako fungujú pravidlá v rôznych krajinách: Kde ho skutočne prekvapili, kde narazil na nepríjemnosti a čo si myslí o tom, ako to máme nastavené na Slovensku. Takisto prezradil aj niekoľko pozoruhodností o kempovaní a útulniach. Hovoril o tom, prečo má na Nový Zéland vynikajúce spomienky, kde mu prišli pravidlá akosi „naopak“, a prečo na Islande nikto nerieši, či turisti, ktorí neodhadnú situáciu, môžu doslova „spadnúť aj s útesom“.
Viac sa dozviete v rozhovore: Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás
Tento rok musí byť iný – nesmieme skončiť v Zakopanom či v Bratislave. To boli naše pôvodné úvahy a smerovali k ďalšej zastávke v našej sérii o vianočných trhoch.
Padlo slovo Budapešť, nakoniec sme sa však rozhodli pre presný opak veľkomesta: nenápadnú obec Telgárt na strednom Slovensku, ktorú si väčšina ľudí spája skôr s lyžiarskym strediskom, notorickým viaduktom a drsnou zimou pod Kráľovou hoľou. Práve tam mali byť – aspoň podľa chýrov – naozaj prekrásne vianočné trhy.
A keď sme dorazili, rýchlo sme zistili, že nám nikto neklamal: bez preháňania ide o najkrajšie trhy, aké sme tento rok videli.
Viac sa dozviete v reportáži: Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Viete o záhade rumunského pokladu?
Rumunský národný poklad pozostával z pozoruhodnej zbierky pokladov, takmer 120 ton zlata, cenných obrazov, šperkov či ďalších umeleckých diel a historických predmetov. Prakticky celý tento „náklad“ v roku 1916 so súhlasom tamojšej vlády opustil územie Rumunska a dodnes sa tam nevrátil.
Na začiatku 20. storočia v Európe zúrila prvá svetová vojna, od ktorej si Rumunsko spočiatku držalo dištanc a vystupovalo neutrálne. V roku 1916 sa ale rozhodlo do vojny vstúpiť, čo roztočilo kolotoč udalostí, ktoré následne Rumunov takpovediac zatlačili do kúta. Ako píše web Medium, deklarácia vojny Rakúsko-Uhorska znamenala, že spojenci dali Rumunom zelenú pri obsadzovaní území severozápadným smerom.
Prvotný, pomerne ľahký postup, bol rýchlo zastavený a karta sa otočila. Centrálne mocnosti na čele s Nemeckom začiatkom decembra 1916 obsadili Bukurešť a rumunská administratíva sa spolu s cennosťami presťahovala do mesta Jasy (Iaşi). Pôvodne neutrálne Rumunsko sa tak náhle ocitlo v situácii, keď bolo medzi bojujúcimi mocnosťami zatlačené do kúta a hrozilo, že padnúť môže celá krajina. Oprávnený strach panoval aj v súvislosti s národným pokladom, pričom kompetentní okamžite začali plánovať, aké budú ďalšie kroky.
Podľa portálu Zlato.cz sa Rumuni obávali najmä o svoje národné bohatstvo a museli sa rýchlo rozhodnúť, kam ho presunú. Prvotné návrhy úkrytu do Veľkej Británie, USA či neutrálneho Dánska boli zamietnuté, nakoľko sa úradníci báli nemeckej ponorkovej flotily v Severnom mori, a tiež pozemných jednotiek, ktoré by mohli poklad pri presune zadržať. Veľa ďalších možností neostávalo a premiér sa rozhodol, že napokon zvolí vojnového spojenca – cárske Rusko.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Ricardo sa z Británie presťahoval na Slovensko
Ricardo sa pred niekoľkými rokmi prisťahoval z Veľkej Británie na Slovensko. Svoju cestu dokumentuje prostredníctvom videí na YouTube. Priznáva, že Slovensko má rád a páči sa mu tu, no nie je to vždy med lízať. Hovorí o dobrých, ale aj náročných situáciách a ukazuje realitu toho, aké je to začleniť sa do života v novej krajine s iným jazykom, kultúrou a so zvyklosťami.
Prezradil nám, ako vníma slovenské platy a zdravotníctvo. Popísal tiež ale, aké mal skúsenosti s byrokraciou. Prehovoril aj o tom, na čo všetko by sa mal pripraviť človek, ktorý uvažuje nad tým, že sa na Slovensko zo zahraničia prisťahuje tiež.
Ak sa chcete o Ricardových skúsenostiach na Slovensku dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor: Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc.
Tunel Višňové je po takmer 30 rokoch prejazdný. Pozreli sme sa na to, čo všetko tomu predchádzalo, kde nastali chyby a prečo je spájaný s korupčnými kauzami.
Tunel Višňové sa nestal symbolom len pre svoju dĺžku, ale najmä pre mimoriadne zdĺhavý a komplikovaný proces príprav a výstavby, ktorý sa zapísal do dejín slovenskej dopravnej infraštruktúry. Od prvých úvah o jeho zhotovení až po dnešné slávnostné otvorenie prešlo viac než 27 rokov, počas ktorých sa pri projekte vystriedalo dvanásť ministrov dopravy, viacerí zhotovitelia a opakovane sa menili termíny dokončenia.
O tom, čo všetko si tunel zažil za vyše 27 rokov výstavby, sa dočítate v našom článku: Stavať ho začali ešte za Mečiara: Tunel Višňové mali dokončiť s diaľnicou do Košíc. Skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Nahlásiť chybu v článku