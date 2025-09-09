Obyvateľov domu budilo neustále zvonenie, no takéto rozuzlenie nečakali: Polícia odhalila nečakaného vinníka

Nočné vyčíňanie, ktoré sa zdalo ako zlomyseľný žart tínedžerov, sa skončilo poriadne nečakaným odhalením. V Bavorsku museli obyvatelia bytovky volať políciu, pretože sa im uprostred noci opakovane spúšťal zvonček pri dverách.
Podľa denníka The Guardian si obyvatelia mysleli, že ide o hru so zvončekmi. Takú, pri ktorej niekto zazvoní a rýchlo utečie. Zvonenie sa však ozývalo dlho po polnoci, a to aj vtedy, keď pri dverách nikto nestál.
Najskôr podozrenie, potom strach
„Išli sme spať, a keď sa po desiatej ozvalo zvonenie, snažila som sa to ignorovať. Myslela som si, že to budú deti z opusteného domu oproti,“ povedala tridsaťročná Lisa, ktorá v bytovke býva. Situácia sa vyhrotila, keď jej zavolala švagriná z poschodia nad nimi. Aj jej zvonček totiž neprestával zvoniť. Keďže pohybový senzor nikoho nezachytil a zvonenie neutíchalo, domáci začali mať zlý pocit a rozhodli sa zavolať políciu.
Slizká stopa prezradila páchateľa
Policajti po príchode skontrolovali vchod a odhalili vinníka. Nebol ním človek, ale slimák, ktorý sa plazil po kovovej doske so zvončekmi. Jeho slizová stopa aktivovala senzory a spôsobovala, že zvončeky neprestajne vyzváňali. „Bolo vidieť dokonca aj slizovú stopu, ktorú zanechal pri pohybe cez senzory,“ dodala Lisa.
Policajti sa s vinníkom vyrovnali po svojom
Zásah skončil úsmevne. Polícia v meste Schwabach uviedla, že slimák bol „umravnený, oboznámený s hranicami svojho teritória a prenesený na neďaleký trávnik“. Obyvatelia si tak konečne mohli dopriať pokojný spánok a slimák pokračoval vo svojej nočnej prechádzke, tentoraz už bez zvukového sprievodu zvončeka.
