Obyvatelia sa v noci sťažovali na neznesiteľný zápach: Preverovala to polícia aj hasiči

Obyvateľom bratislavskej Petržalky počas uplynulej noci znepríjemnil spánok nepríjemný zápach v ovzduší. Najintenzívnejšie ho cítili v časti Lúky na konci Petržalky, napríklad na uliciach Jasovská, Vígľašská, Žehrianska či v časti Slnečnice. Podnety zaevidovala mestská časť i polícia. Spoločnosť Slovnaft i Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odmietajú, že by sa zápach šíril z ich prevádzok.

„Mestská časť eviduje viacero podnetov od obyvateľov sťažujúcich sa na neznesiteľný zápach, ktorý sa ovzduším šíril v nočných hodinách z nedele na pondelok,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Mestská časť aj preto oslovila BVS, v ktorej gescii funguje aj neďaleká čistiareň odpadových vôd. „Tá nám však potvrdila, že k žiadnym zmenám pri prevádzke ani k žiadnemu úniku chemikálií do ovzdušia nedošlo,“ poznamenala Halašková.

To pre TASR potvrdil aj hovorca BVS Matúš Stračiak. V prevádzke petržalskej čistiarne neboli podľa neho zaznamenané zmeny vzhľadom na prevádzkové parametre, ktoré by mali vplyv na zmenu produkcie znečistenia ovzdušia. „Čistiareň je prevádzkovaná na základe dlhodobých trendov rovnakým spôsobom a nedošlo k žiadnemu úniku chemikálií do ovzdušia,“ skonštatoval Stračiak.

Zodpovednosť za zápach odmieta aj spoločnosť Slovnaft. Podľa jej hovorcu Antona Molnára síce prebehli v uplynulých dňoch avizované odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti, avšak v dôsledku toho mohli byť obyvatelia svedkami „len“ výrazného horenia poľných horákov a zvýšeného hluku. „Čo sa týka zápachu, rafinéria neprodukovala zápach, ktorý opisujú obyvatelia,“ povedal pre TASR Molnár.

Reagovali policajti aj hasiči

Podľa neho však treba spomenúť aj fakt, že Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v uplynulých dňoch výstrahu na smogovú situáciu pre prízemný ozón. „To znamená, že kvalita vzduchu je výrazne zhoršená, čo môže spôsobovať vyššiu senzibilitu pri rôznych zápachoch produkovaných z rôznych zdrojov,“ doplnil Molnár. Bratislavská krajská polícia zaevidovala v súvislosti s udalosťou štyri oznámenia, v zmysle ktorých občania cítili plyn. Policajné hliadky tieto oznámenia preverili v spolupráci s hasičmi, ktorí vykonali merania ovzdušia. „Zistené bolo, že išlo o bioplyn z čistiarne odpadových vôd v Petržalke. Keďže ten škodlivý zdraviu nie je, nebolo potrebné pristúpiť k evakuácii obyvateľov,“ uviedol pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Preverenie silného zápachu potvrdil aj hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči. Hasiči boli podľa neho privolaní v pondelok o 1.00 h v noci na Béžovú ulicu (Slnečnice), kde preverovali nahlásený zápach po plyne. „Hasiči po vykonaní prieskumu zistili, že zápach by sa mal šíriť od neďalekej čistiarne odpadových vôd, ktorý je podľa obyvateľov ulice cítiť pravidelne,“ priblížil Koči s tým, že meranie elektronickým analyzátorom nebezpečenstva plynov a pár neodhalilo zvýšené hodnoty nebezpečných látok.