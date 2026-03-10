Obyvatelia rozhodli jasne: Hotovosť zostáva, štát bude povinný garantovať existenciu mincí a bankoviek

Vo Švajčiarsku sa skončila debata o možnom zániku fyzických peňazí. V referende podporilo približne 73 percent voličov iniciatívu, ktorá zaväzuje štát zabezpečiť, aby boli bankovky a mince vždy dostupné pre verejnosť.
Ako referuje web AS.com, rozhodnutie znamená, že ochrana hotovosti bude zapísaná priamo vo švajčiarskej ústave. Štát tak bude povinný garantovať existenciu fyzických peňazí aj v čase, keď sa čoraz viac rozširujú digitálne platby a virtuálne meny.
Obavy z úplného prechodu na digitálne peniaze
Rast popularity bezhotovostných transakcií a plány centrálnych bánk na zavádzanie digitálnych mien vyvolali v krajine obavy z úplného prechodu na virtuálne peniaze. Aj preto sa téma dostala až na celoštátne referendum.
Švajčiarske úrady napriek tomu nevylučujú, že v budúcnosti by mohla vzniknúť digitálna verzia národnej meny – takzvaný virtuálny švajčiarsky frank. Takáto mena by bola podporená centrálnou bankou, podobne ako projekty digitálnych mien, o ktorých sa diskutuje v niektorých európskych krajinách či v Číne.
Švajčiarsko drží aj svetový rekord
Po výsledku referenda však bude platiť jasné pravidlo – digitálna mena môže existovať iba popri hotovosti, nikdy ju však nesmie nahradiť. Schválenie iniciatívy má aj symbolický význam. Švajčiarsko si totiž zachová rekord zapísaný v Guinnessových svetových rekordoch v súvislosti s najdlhšie používanou mincou na svete. Ide o 10-centovú mincu švajčiarskeho franku, ktorá sa razí v nezmenenej podobe už od roku 1879.
Nahlásiť chybu v článku