Obrovský zvrat v prípade Maddie McCann: Hľadáte na nesprávnom mieste, odkázal svedok, ktorý sa pozná s Brücknerom

Prípad nezvestnej trojročnej Madeleine McCannovej, ktorá zmizla v máji 2007 z portugalského letoviska Praia da Luz, sa po dlhých rokoch znovu dostáva do centra pozornosti. Polícia obnovila vyšetrovanie, prehľadáva nové miesta a do prípadu vstupuje aj nový svedok, ktorý tvrdí, že poznal hlavného podozrivého a vie, na čo by sa mala polícia zamerať.

Na nové podrobnosti upozornili agentúry AFP, GB News a britský denník Express, ktoré detailne sledujú celý priebeh vyšetrovania, najmä po tom, ako portugalská polícia na žiadosť nemeckých úradov spustila rozsiahlu pátraciu akciu v meste Lagos.

Polícia sa vracia na miesto činu, v teréne sú desiatky vyšetrovateľov

Do pátrania sa zapojilo približne tridsať portugalských a nemeckých kriminalistov, ktorí aktuálne prehľadávajú oblasť neďaleko Praia da Luz. Práve tam bola Maddie naposledy videná v hotelovej izbe, kým jej rodičia večerali v neďalekej reštaurácii. Bolo to deň pred jej štvrtými narodeninami.

Ako informoval portál Express, pozornosť vyšetrovateľov sa zameriava na miesto niekoľko kilometrov od pobrežia, kde sa nachádza opustená chata, ktorú predtým nepreverovali. Tímy čistia hustú vegetáciu, odstraňujú väčšie kamene, vypúšťajú vodu zo studní a po prvý raz využívajú digitálny skener pôdy s dosahom až do hĺbky 15 metrov. Vyšetrovanie malo trvať do piatku.

Podľa najnovších informácií už malo byť ukončené. Ako informuje The Independent, na mieste mali vyšetrovatelia objaviť kosti zvierat a nejaké kusy oblečenia, ktoré putovali na analýzu. Zásah mal skončiť potleskom policajtov, ktorí sa objímali. Je teda otázne, na čo prišli. Dozvieme sa to zrejme v najbližších dňoch pri oficiálnych tlačových konferenciách.

Brücknera podozrievajú z vraždy, dôkazy poputujú do Nemecka

Podľa portugalskej polície prebiehala vyšetrovanie na žiadosť nemeckých úradov, ktoré predbežne podozrievajú Christiana Brücknera zo spáchania vraždy. Všetky dôkazy, ktoré polícia počas akcie získa, budú postúpené nemeckej Spolkovej polícii.

Brückner si momentálne odpykáva trest za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky z roku 2005. V samostatnom prípade zo sexuálneho zneužívania detí v Portugalsku bol v októbri 2024 oslobodený. Britská polícia uviedla, že o vyšetrovaní v Portugalsku vie a je pripravená spolupracovať, kedykoľvek to bude potrebné.

Nový svedok tvrdí, že pozná páchateľa aj miesto, kde by sa malo hľadať

Do prípadu vstúpil Ken Ralphs, ktorý tvrdí, že poznal Brücknera aj jeho komplica. V rozhovore pre GB News uviedol, že ho kedysi pozvali na drink, a počas stretnutia sa komplic údajne priznal, že plánuje s Brücknerom únos dieťaťa v Praia da Luz.

„Plakal a hovoril, že potrebuje peniaze, aby sa mohol dostať preč z krajiny s rodinou. Preto do toho vraj šiel,“ uviedol Ralphs. Zároveň dodal, že vie, kde by sa polícia mala sústrediť. Podľa neho Brückner istý čas býval v dome na pozemku, ktorého majiteľ bol v tom čase v Nemecku. Dvojica tak mohla byť na mieste úplne sama.

„Už mám dosť ich mlčania“

Ralphs zároveň vyjadril frustráciu z nečinnosti polície. Tvrdí, že o všetkom informoval už pred 18 rokmi, no úrady medzi sebou nedokázali komunikovať a efektívne si vymeniť informácie.

„Preto som sa dnes rozhodol prehovoriť. Mám dosť toho, že to jedným uchom vojde a druhým vyjde,“ vyhlásil v rozhovore. Keď sa ho novinári pýtali, prečo s výpoveďou nevystúpil skôr, vysvetlil, že v roku 2007 bol región Algarve plný podvodníkov, ktorí v opitosti hovorili šialené veci, a preto svojim poznatkom sám neveril.

Bývalý vyšetrovateľ hovorí o pochybeniach z minulosti

Na prebiehajúce vyšetrovanie reagoval aj Jim Gamble, bývalý britský vyšetrovateľ prípadov nezvestných detí. V rozhovore pre Sky News uviedol, že už roky upozorňuje na fatálne zlyhania počas pôvodného vyšetrovania. „Už mnohokrát som povedal, že obhliadka možného miesta činu bola vtedy zle zvládnutá. Bohužiaľ, výsledky tohto chaosu sa môžu ukazovať až teraz,“ skonštatoval Gamble.

Zástupcovia Kate a Gerryho McCannovcov, rodičov nezvestnej Maddie, sa vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie rozhodli nekomentovať aktuálne zistenia.