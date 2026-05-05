Eliška Mrázová sa stala mamou: Speváčka z Hlasu Česko Slovenska prežíva najkrajšie obdobie života

Materstvo patrí k najväčším životným míľnikom a chvíľam, ktoré dokážu človeku zmeniť celý svet. Speváčka Eliška Mrázová prežíva teraz mimoriadne dojímavé obdobie a s fanúšikmi sa podelila o radostnú novinku.
Česká speváčka Eliška Mrázová, ktorú sme mali možnosť vidieť v speváckej šou Hlas Česko Slovenska ešte v roku 2014, sa stala mamou. Už vtedy sa do povedomia divákov výraznejšie zapísala svojím hlasom, osobnosťou aj prirodzeným prejavom.
Na svet priviedla dcérku Viktóriu Ellu a o svoju veľkú radosť sa podelila aj s fanúšikmi, keď zverejnila fotku seba a svojej dcérky na instagrame. Speváčka, ktorá si dlhodobo stráži súkromie a o svojom vzťahu nehovorí často verejne, tak mnohých príjemne prekvapila dojímavým oznámením.
Dojemné slová čerstvej mamy
Eliška Mrázová sa s fanúšikmi podelila o správu, ktorá sa okamžite stretla s obrovskou vlnou gratulácií. Príchod dcérky na svet opísala veľmi emotívne. „Viktória Ella. Stala sa zo mňa mama… stále to spracovávam… že si už konečne tu s nami,“ napísala dojatá speváčka.
Vo svojom vyznaní nešetrila krásnymi slovami a priznala, že príchod dievčatka vníma ako obrovský dar. „Som nesmierne vďačná tam hore za tento dar a uzlíček, ktorý som si priniesla domov… Rozžiarila si mi svet… Život je krásny, ďakujem zaň a hlavne za teba,“ dodala Eliška.
