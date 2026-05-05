Ukrajina vyťahuje eso z rukáva: Do vojny posiela novú zbraň, zasiahnuť vie aj nedostupné ciele v Rusku

Ukrajina ukázala nový útočný dron Khmarynka. Na prvý pohľad nejde o nič, čo by prepisovalo pravidlá hry, no presne takéto stroje dnes rozhodujú. Sú jednoduché, relatívne lacné, a keď ich je veľa, vedia narobiť protivníkovi výrazné škody.
Podľa portálu Kyiv Independent však ide skôr o evolúciu než revolúciu. Podobné drony už dnes na Ukrajine fungujú, unesú niekoľko kilogramov munície a doletia desiatky kilometrov. Khmarynka sa navyše netají tým, že vychádza z ruského modelu Molniya, ktorý sa na fronte osvedčil, hoci z pohľadu Ukrajiny skôr v negatívnom zmysle.
Molniya zmenila pravidlá
Keď sa Molniya objavila v roku 2024, išlo o nepríjemné prekvapenie. Nebol to klasický malý FPV dron, ktorý zasiahne cieľ pár kilometrov od operátora. Tento stroj vedel odniesť výrazne viac výbušnín a vedel zasahovať ciele, ktoré boli dovtedy mimo priameho ohrozenia.
Zrazu nebolo bezpečné ani to, čo predtým bezpečné bolo. Navyše sa ukázalo, že ho nie je jednoduché vyradiť. „Nevieme, na akej frekvencii Molniya pracuje. Je to preto, že iba prijíma riadiace signály a nič nevysiela späť. Frekvencia môže byť kdekoľvek od 150 MHz do 2800 MHz,“ vysvetlil pre Kyiv Independent Serhii Beskrestnov. Pre obranu to znamená viac práce, viac energie a menej istoty, že zásah vyjde.
Khmarynky pribúda, nie je ojedinelá
Ukrajina reagovala typicky pre dnešný, rýchlo sa vyvíjajúci konflikt. Namiesto vývoja jedného „dokonalého“ riešenia sa sústredila na to, čo vie fungovať hneď. Najprv vznikla Blyskavka zo zachyteného ruského stroja, teraz prichádza Khmarynka.
Jej hlavná výhoda nie je v tom, že by bola dramaticky lepšia. Dôležité je, že sa dá vyrábať rýchlo a vo veľkých počtoch. „Rozhoduje cena a rýchlosť výroby,“ hovorí Ihor Fedirko. V praxi to znamená, že aj jednoduchší dron môže byť veľmi účinný, ak ich nasadíte desiatky naraz.
Lacné drony ako každodenná realita vojny
Khmarynka patrí medzi kamikadze drony. Úloha je jasná, zasiahnuť cieľ a skončiť. Používajú sa proti technike, skladom aj opevneným pozíciám. Ich sila je v počte. „Sú ľahké, ale najmä lacné,“ pripomína Vitaliy Zaytsev. A práve to komplikuje obranu, ktorá musí reagovať na množstvo cieľov naraz.
🇺🇦#Ukrainian defence-tech company General Chereshnya presented a new kamikaze strike drone called “Khmarynka,” a Molniya analog.
Cheap, catapult-launched, 50 km strike range designed to hit targets at tactical depth w/ a payload of up to 7 kilograms, accoreding to the company⬇️ pic.twitter.com/X3jlYHTAbA
— 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸Midobecker 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 (@midobecker_1) April 26, 2026
Samotné parametre pritom nepôsobia extrémne. Rozpätie krídel má približne dva metre, dolet okolo 50 kilometrov, výdrž vo vzduchu asi hodinu a maximálna rýchlosť 140 kilometrov za hodinu.
Prvé kusy poputujú na front bezplatne
Výrobca zatiaľ cenu nezverejnil. Prvých 150 kusov však poskytne armáde bezplatne, aby získal reálne skúsenosti z nasadenia. General Cherry vznikla v roku 2023 a rýchlo sa zaradila medzi dôležitých hráčov. Okrem Khmarynky vyrába aj ďalšie typy dronov a rozširuje výrobu aj mimo Ukrajiny, napríklad v spolupráci s americkou firmou Wilcox Industries.
Nahlásiť chybu v článku