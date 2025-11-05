Obrovská tragédia: Začal horieť domov dôchodcov, starší ľudia nemali ako ujsť. Hlásia minimálne 11 obetí

Na najmenej jedenásť sa zvýšil počet obetí požiaru, ktorý v utorok vo večerných hodinách vypukol v domove dôchodcov v meste Tuzla na severovýchode Bosny a Hercegoviny. Zranenia utrpelo ďalších 30 osôb, píše TASR na základe správy agentúry AP.
Požiar vypukol približne o 20.55 h a na miesto boli rýchlo privolané policajné hliadky, hasiči aj zdravotníci. Doposiaľ nie je jasné, čo spôsobilo požiar na 7. poschodí budovy. Podľa tamojších médií na vyšších poschodiach komplexu bývali starší ľudia, ktorí sa nevedeli samostatne pohybovať alebo boli chorí.
Zranení sú aj hasiči a záchranári
Starosta mesta Zijad Lugavič uviedol, že medzi zranenými sú aj hasiči a záchranári. Dodal, že úrady zvolali na stredu mimoriadne zasadnutie, aby posúdili situáciu.
