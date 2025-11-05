Historický okamih v USA: Zohran Mamdani sa stal starostom New Yorku. Tvrdí, že porazí Trumpa

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Je prvým moslimom, prvým človekom pôvodom z Južnej Ázie a najmladšou osobou za posledné storočie, ktorá bola zvolená na post starostu New Yorku.

Novozvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani v utorok vyhlásil, že jeho rozhodujúce víťazstvo vo voľbách ukazuje cestu, ako poraziť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je ostrým kritikom jeho demokratických politík. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.

Ak niekto môže ukázať národu, že Donald Trump zradil a ako ho poraziť, je to mesto, ktoré ho vynieslo na vrchol,“ povedal 34-ročný Mamdani vo svojom víťaznom prejave. „V tejto chvíli politickej temnoty bude New York svetlom,“ vyhlásil novozvolený starosta.

Vyhrali sme, pretože Newyorčania si dovolili dúfať, že nemožné sa môže stať možným,“ dodal Mamdani.

Prvý moslim na poste starostu New Yorku

Mamdani sa narodil v Ugande v rodine indického pôvodu a od svojich siedmich rokov žije v USA. Podľa Sky News sa stane prvým moslimom, prvým človekom pôvodom z Južnej Ázie a najmladšou osobou za posledné storočie, ktorá bola zvolená na post starostu New Yorku.

Mamdani vo voľbách zvíťazil aj napriek ostrým útokom na jeho osobu zo strany podnikateľských elít, konzervatívnych mediálnych komentátorov a samotného Trumpa, uvádza AFP. Prísahu zloží na Nový rok.

V utorok zvíťazili demokratickí kandidáti aj v niekoľkých ďalších amerických mestách, ako je Pittsburgh, Detroit či Buffalo.

Guvernéri tiež z radu demokratov

Američania si tiež volili guvernérov štátov Virgínia a New Jersey, kde v oboch prípadoch takisto vyhrali demokratické kandidátky.

Trump odmietol prevziať akúkoľvek zodpovednosť za výsledky utorkových volieb. V príspevku na sociálnej sieti Truth Social citoval anonymné „osoby skúmajúce verejnú mienku“, ktoré naznačili, že porážka republikánov bola spôsobená tzv. shutdownom a skutočnosťou, že jeho meno nebolo na volebných lístkoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Označil ho za „nenávistníka Židov“. Trump vyzýva Židov, aby nevolili favorita na primátora New Yorku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac