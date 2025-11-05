Historický okamih v USA: Zohran Mamdani sa stal starostom New Yorku. Tvrdí, že porazí Trumpa

Novozvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani v utorok vyhlásil, že jeho rozhodujúce víťazstvo vo voľbách ukazuje cestu, ako poraziť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je ostrým kritikom jeho demokratických politík. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie Sky News.
„Ak niekto môže ukázať národu, že Donald Trump zradil a ako ho poraziť, je to mesto, ktoré ho vynieslo na vrchol,“ povedal 34-ročný Mamdani vo svojom víťaznom prejave. „V tejto chvíli politickej temnoty bude New York svetlom,“ vyhlásil novozvolený starosta.
„Vyhrali sme, pretože Newyorčania si dovolili dúfať, že nemožné sa môže stať možným,“ dodal Mamdani.
Prvý moslim na poste starostu New Yorku
Mamdani sa narodil v Ugande v rodine indického pôvodu a od svojich siedmich rokov žije v USA. Podľa Sky News sa stane prvým moslimom, prvým človekom pôvodom z Južnej Ázie a najmladšou osobou za posledné storočie, ktorá bola zvolená na post starostu New Yorku.
Mamdani vo voľbách zvíťazil aj napriek ostrým útokom na jeho osobu zo strany podnikateľských elít, konzervatívnych mediálnych komentátorov a samotného Trumpa, uvádza AFP. Prísahu zloží na Nový rok.
V utorok zvíťazili demokratickí kandidáti aj v niekoľkých ďalších amerických mestách, ako je Pittsburgh, Detroit či Buffalo.
Guvernéri tiež z radu demokratov
Američania si tiež volili guvernérov štátov Virgínia a New Jersey, kde v oboch prípadoch takisto vyhrali demokratické kandidátky.
Trump odmietol prevziať akúkoľvek zodpovednosť za výsledky utorkových volieb. V príspevku na sociálnej sieti Truth Social citoval anonymné „osoby skúmajúce verejnú mienku“, ktoré naznačili, že porážka republikánov bola spôsobená tzv. shutdownom a skutočnosťou, že jeho meno nebolo na volebných lístkoch.
