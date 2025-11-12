Obrovská tragédia v Gruzínsku potvrdená: Pád lietadla neprežil nik, príčinu stále vyšetrujú

Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že nehodu nákladného vojenského lietadla, ktoré sa v utorok zrútilo v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, neprežil nik z 20 ľudí na palube. Príčina nehody stále nie je známa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Naši hrdinskí spolubojovníci zahynuli mučeníckou smrťou 11. novembra 2025, keď naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu do našej krajiny, havarovalo pri hranici Gruzínska a Azerbajdžanu,“ uviedol minister obrany Yasar Guler na sieti X, kde zverejnil aj fotografie obetí nehody.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2025
Príčina nehody je zatiaľ neznáma
Orgány naďalej vyšetrujú príčinu tejto nehody. Na miesto incidentu dorazili tureckí aj gruzínski predstavitelia. Lietadlá C-130 Hercules využívajú turecké ozbrojené sily na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.
