Obrovská tragédia v Gruzínsku potvrdená: Pád lietadla neprežil nik, príčinu stále vyšetrujú

Martin Cucík
TASR
Na miesto incidentu dorazili tureckí aj gruzínski predstavitelia.

Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že nehodu nákladného vojenského lietadla, ktoré sa v utorok zrútilo v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, neprežil nik z 20 ľudí na palube. Príčina nehody stále nie je známa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Naši hrdinskí spolubojovníci zahynuli mučeníckou smrťou 11. novembra 2025, keď naše vojenské nákladné lietadlo C-130, ktoré vzlietlo z Azerbajdžanu do našej krajiny, havarovalo pri hranici Gruzínska a Azerbajdžanu,“ uviedol minister obrany Yasar Guler na sieti X, kde zverejnil aj fotografie obetí nehody.

Príčina nehody je zatiaľ neznáma

Orgány naďalej vyšetrujú príčinu tejto nehody. Na miesto incidentu dorazili tureckí aj gruzínski predstavitelia. Lietadlá C-130 Hercules využívajú turecké ozbrojené sily na prepravu personálu alebo pri logistických operáciách.

