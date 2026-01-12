Obrovská tragédia v košickom závode: Zamestnanca našli v bezvedomí, zachrániť sa ho už nepodarilo

V areáli košických oceliarní U. S. Steel, divízneho závodu Expedícia, v pondelok v skorých raných hodinách našli zamestnanca podniku v bezvedomí.
„Napriek snahe firemného záchranného tímu sa ho nepodarilo resuscitovať,“ potvrdil TASR hovorca hutníckeho závodu Ján Bača. Na prípad upozornil denník Korzár.
Lekár aj polícia vylúčili cudzie zavinenie
Lekár podľa hovorcu konštatoval úmrtie bez cudzieho zavinenia. Oceliarne vyjadrili rodine zamestnanca úprimnú sústrasť. Úmrtie osoby v budove v hutníckom podniku potvrdila aj polícia. „Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie. Polícia vec ďalej nerealizuje,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku