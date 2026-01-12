SNS chce zjemniť zákon o extrémizme, pomôže to neonacistom: Odpadli by paragrafy, znížili by sa aj sadzby

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
SITA
Dva týždne pred súdom s Danielom Bombicom sa chystá koalícia "vymazať extrémizmus" zo zákona.

Ficova koalícia chce legalizovať extrémizmus na Slovensku. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) s poukazom na návrh poslancov z poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Dagmar Kramplovej, Adama Lučanského a Milana Garaja, ktorý znižuje tresty za extrémizmus a zároveň vypúšťa kľúčové skutkové podstaty, ktoré dnes trestný zákon postihuje.

Podľa hnutia môže totálne rozvrátiť schopnosť štátu chrániť spoločnosť pred extrémizmom a nenávistnými prejavmi. „Najprv zlikvidovali špeciálne útvary na boj proti organizovanému zločinu, aby zachránili samých seba a svojich oligarchov.

Znefunkčnili inštitút ‚kajúcnika‘ a znížili tresty pre kriminálnikov. A aby toho nebolo dosť, tak teraz prichádzajú na pomoc neonacistom a ďalším extrémistom,” upozornil člen Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak.

„Fašizácia“ Slovenska

Cieľ poslaneckého zákona je podľa neho zrejmý – otvoriť dvere dokorán fašizácii Slovenska, ktorej sa nebránia ani vrcholní predstavitelia Smeru. „Tí si vedia predstaviť spoluprácu už aj s Republikou,” dodal poslanec. Ak zákon prejde, nebude trestné nič späté s držbou a šírením extrémistických materiálov, poukazuje poslankyňa PS Irena Bihariová.

Foto: SITA (Milan Illík)

Podľa ich nového zákona už nebude trestné nič blízke neonacistom – šírenie extrémistických materiálov, podnecovanie k obmedzovaniu základných práv a slobôd, útoky na rôzne rasy alebo menšiny či popieranie a schvaľovanie holokaustu,” hovorí. Ako dodala, prešlo jej rukami množstvo rozhodnutí, ktoré boli hrozivým svedectvom toho, aká bezbrehá vie byť tolerancia násilia zo strany štátu, ak smerovalo k osobám z radov menšinových komunít.

„Tieto obete nikdy neprídu do parlamentu riešiť v pléne svoj spis, ani žiadať zmenu legislatívy vo svoj prospech. Na rozdiel od vládnych poslancov a ministrov,” zdôraznila. Extrémizmus ohrozuje životy konkrétnych ľudí, často tých najzraniteľnejších spomedzi nás, vrátane detí, doplnila podpredsedníčka parlamentného výrobu pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková.

Videli sme už mnohokrát v minulosti, kam až môže zájsť a výsledkom boli milióny obetí. O to alarmujúcejšie je, že koalícia dnes nechce pomáhať len mafii, ale aj extrémistom. Je to presný opak toho, čo sa snaží robiť vyspelý svet pri ochrane ľudských práv,” podčiarkla.

Od Ficovej údajnej hrádze proti fašizmu k jeho podpore bola podľa nej zjavne veľmi krátka cesta. „Chcú dať teraz zelenú komukoľvek, kto bude útočiť na rôzne etniká, rasy, skupiny alebo menšiny. Toto im nemôže prejsť. Musíme spoločne zastaviť fašizáciu Slovenska,” uzavrela.

Návrh prišiel 2 týždne pred súdom Bombica

Poslanci za SNS navrhujú vypustiť z viacerých paragrafov Trestného zákona slová: „trestného činu výroby extrémistického materiálu“ či „trestného činu rozširovania extrémistického materiálu“, prípadne „trestného činu prechovávania extrémistického materiálu“.

Ako informoval denník SME, návrh prichádza ešte pred začiatkom súdneho procesu s Danielom Bombicom, ktorý je obžalovaný z činov spojených s nenávistnými prejavmi a šírením extrémistickej ideológie. Práve tejto oblasti trestného práva sa navrhovaná novela priamo dotýka.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Zároveň predkladatelia novely navrhuje zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Vraj cesta k modernému právu

Navrhovaná novela Trestného zákona podľa poslancov za SNS predstavuje komplexnú revíziu vybraných skutkových podstát, najmä tých, ktoré sa týkajú trestnoprávneho postihu prejavov ohrozovacej povahy. Cieľom je zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio.

V aplikačnej praxi sa dlhodobo prejavujú problémy s neprimerane prísnymi trestnými sadzbami, právne neurčitými pojmami a fragmentáciou skutkových podstát, čo vedie k mechanickému ukladaniu nepodmienečných trestov aj v prípadoch bez priamej ujmy.

Novela preto navrhuje racionálnejšie a diferencovanejšie trestné sadzby, ktoré umožnia súdom lepšie zohľadniť okolnosti prípadu a osobu páchateľa.Osobitná pozornosť je podľa navrhovateľov venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.

Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.

