Obrovská hrôza: Prívalová povodeň strhla skupinu ľudí, osem z nich neprežilo, ďalší zostávajú nezvestní

Prívalová povodeň v čínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko pripravila o život najmenej osem ľudí, štyri ďalšie osoby sú nezvestné, uviedli v nedeľu čínske štátne médiá.
Prívalová povodeň v sobotu približne o 22:00 hodine večer miestneho času strhla skupinu 13 turistov, ktorí kempovali vonku pod holým nebom, uviedla čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.
Prírodné katastrofy podobného charakteru sú v Číne bežné
Najmä v lete, keď niektoré regióny postihujú silné dažde, zatiaľ čo iné sužujú spaľujúce horúčavy, píše AFP. V auguste si prívalové povodne a zosuvy pôdy na severozápade krajiny vyžiadali podľa čínskych štátnych médií najmenej 13 obetí na životoch.
Silné dažde v metropole Peking minulý mesiac pripravili o život 44 ľudí, pričom najviac boli postihnuté vidiecke predmestia a ďalších osem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy v neďalekej provincii Che-pej.
