Obráti sa vám žalúdok: Hostia v hoteli natočili zamestnanca, ktorý „perie“ posteľné plachty priamo vo vírivke

Reprofoto: Facebook.com (Alex Kenmille)

Michaela Olexová
Zamestnanec neustále prikladal, potom chytil do ruky metlu a začal bielizeň miesiť vo vode.

V americkom meste Fargo, známom vďaka kultovému seriálu s rovnakým menom, sa rodina ubytovaná v Expressway Suites stala svedkom nevídaného: hotelový personál nakladal posteľnú bielizeň do vírivky priamo pred očami hostí.

Podľa slov hostky Alex Kenmillovej, ktorá prezradila viac médiám, sa pôvodne zdalo, že zamestnanec robí niečo logické – možno sa snaží odstrániť vodu z vírivky, pretože je pokazený odpad.

Na kontroverzné video upozornil CBS vo svojej videoreportáži.

Pral bielizeň vo vírivke

Po chvíli pozorovania sa ukázalo, že ide o niečo úplne iné. Zamestnanec neustále prikladal plachty, potom chytil do ruky metlu a začal bielizeň miesiť vo vode.

Hostia si uvedomili, že personál nečistí vírivku, ale v nej priamo „perie“ posteľné plachty.

Pocit znechutenia sa rýchlo rozšíril. Vírivky sú známe tým, že ak sa nečistia dôkladne, rýchlo sa v nich hromadia baktérie. Kombinácia teplej vody a mnohopočetných návštev hostí môže viesť k vrstvám mikroorganizmov vo filtri, v potrubí a dýzach. Pre mnohých je preto vírivka sama osebe odpudzujúca – predstava, že sa v nej „perú“ posteľné plachty, bola nepredstaviteľná.

Takáto bola odpoveď vedenia

Keď záber z videa pridal jeden z používateľov Redditu vo vlákne r/nottheonion, reakcie používateľov boli rôznorodé – od šokovaných po zhrozené. Jeden z nich napísal: „Bielizeň s kúskom moču z vírivky. Fuj!“ Iný sa snažil situáciu odľahčiť: „Aj ploštice potrebujú trošku relaxu.“

Mnohí zdôrazňovali, že vírivky sú samy osebe nechutné, netreba do nich pridávať ešte aj „špinavú bielizeň“. Nakoniec sa objavila aj špekulácia: „Dúfam, že toto bol len nejaký čudný spôsob, ako si vystreliť z nového zamestnanca…“

Fargo hotel under investigation after worker seen soaking bed sheets in guest hot tub
byu/halxp01 innottheonion

Vedenie Expressway Suites neskôr pre CBS vysvetlilo, že ide o ich špeciálny postup, ako sa „naposledy pokúsiť“ odstrániť tvrdohlavé škvrny, ktoré sa nedajú vyčistiť tradičným praním. Bielizeň je podľa hotela už vypraná, vírivka má byť po praní vypustená a dôkladne vydezinfikovaná, než sa znova otvorí pre hostí. Dodalo, že tento proces sa zvyčajne vykonáva, keď sú zatvorené nielen vírivka, ale aj bazén, aby čistenie hostia nevideli.

Príbeh amerického hotela však mnohých zamrzel a prispel k poklesu dôvery v hotelové zariadenia. Aj keby bol sám osebe bezpečný, ľudia nie sú stotožnení s názorom, že práve vírivka je jedným z priestorov, ktoré by mali zariadenia využívať na experimenty s bielizňou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nedá sa nezasmiať: Dievča nalepilo obrovské umelé oči na sochu za 77 244 €. Bizarný…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac