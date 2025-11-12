Obráti sa vám žalúdok: Hostia v hoteli natočili zamestnanca, ktorý „perie“ posteľné plachty priamo vo vírivke

V americkom meste Fargo, známom vďaka kultovému seriálu s rovnakým menom, sa rodina ubytovaná v Expressway Suites stala svedkom nevídaného: hotelový personál nakladal posteľnú bielizeň do vírivky priamo pred očami hostí.
Podľa slov hostky Alex Kenmillovej, ktorá prezradila viac médiám, sa pôvodne zdalo, že zamestnanec robí niečo logické – možno sa snaží odstrániť vodu z vírivky, pretože je pokazený odpad.
Na kontroverzné video upozornil CBS vo svojej videoreportáži.
Pral bielizeň vo vírivke
Po chvíli pozorovania sa ukázalo, že ide o niečo úplne iné. Zamestnanec neustále prikladal plachty, potom chytil do ruky metlu a začal bielizeň miesiť vo vode.
Hostia si uvedomili, že personál nečistí vírivku, ale v nej priamo „perie“ posteľné plachty.
Pocit znechutenia sa rýchlo rozšíril. Vírivky sú známe tým, že ak sa nečistia dôkladne, rýchlo sa v nich hromadia baktérie. Kombinácia teplej vody a mnohopočetných návštev hostí môže viesť k vrstvám mikroorganizmov vo filtri, v potrubí a dýzach. Pre mnohých je preto vírivka sama osebe odpudzujúca – predstava, že sa v nej „perú“ posteľné plachty, bola nepredstaviteľná.
Takáto bola odpoveď vedenia
Keď záber z videa pridal jeden z používateľov Redditu vo vlákne r/nottheonion, reakcie používateľov boli rôznorodé – od šokovaných po zhrozené. Jeden z nich napísal: „Bielizeň s kúskom moču z vírivky. Fuj!“ Iný sa snažil situáciu odľahčiť: „Aj ploštice potrebujú trošku relaxu.“
Mnohí zdôrazňovali, že vírivky sú samy osebe nechutné, netreba do nich pridávať ešte aj „špinavú bielizeň“. Nakoniec sa objavila aj špekulácia: „Dúfam, že toto bol len nejaký čudný spôsob, ako si vystreliť z nového zamestnanca…“
Vedenie Expressway Suites neskôr pre CBS vysvetlilo, že ide o ich špeciálny postup, ako sa „naposledy pokúsiť“ odstrániť tvrdohlavé škvrny, ktoré sa nedajú vyčistiť tradičným praním. Bielizeň je podľa hotela už vypraná, vírivka má byť po praní vypustená a dôkladne vydezinfikovaná, než sa znova otvorí pre hostí. Dodalo, že tento proces sa zvyčajne vykonáva, keď sú zatvorené nielen vírivka, ale aj bazén, aby čistenie hostia nevideli.
Príbeh amerického hotela však mnohých zamrzel a prispel k poklesu dôvery v hotelové zariadenia. Aj keby bol sám osebe bezpečný, ľudia nie sú stotožnení s názorom, že práve vírivka je jedným z priestorov, ktoré by mali zariadenia využívať na experimenty s bielizňou.
