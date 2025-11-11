Nedá sa nezasmiať: Dievča nalepilo obrovské umelé oči na sochu za 77 244 €. Bizarný výstrelok skončil súdom

Devätnásťročná tínedžerka Amelia Vanderhorstová mala podľa záznamov z bezpečnostných kamier poškodiť sochu Cast in Blue v hodnote takmer 80-tisíc eur tým, že na ňu nalepila obrovské samolepiace oči. Starostka Lynette Martinová po skontrolovatí poškodenej sochy vyhlásila, že tento čin nebol „neškodnou zábavkou“, ale úmyselným poškodením, a mestská rada bude od zodpovedných vymáhať náklady na opravu.
Incident, ktorý sa spočiatku mohol zdať ako výstrelok tínedžerky, sa tak zmenil na súdnu kauzu, o ktorej informujú aj svetové médiá vrátane BBC. Samolepky totiž nebolo možné odstrániť bez poškodenia laku, čím tínedžerka spôsobila škodu odhadovanú na 2 500 austrálskych dolárov – teda približne 1 410 eur podľa aktuálneho kurzu.
Poškodila dielo za takmer 80-tisíc eur
Socha Cast in Blue je novou umeleckou inštaláciou, ktorá zobrazuje mýtického tvora ako poctu dávnej megafaune, obývajúcej kedysi vápencové pobrežie južnej Austrálie. Miestni jej pritom familiárne hovoria modrá škvrna. Jej modrá farba odkazuje na ikonické Modré jazero v Mount Gambier a dielo stálo 136-tisíc austrálskych dolárov (približne 77 244 eur).
Po zverejnení fotografie v médiách sa ľudia nezdržali reakcií. Objavilo sa síce niekoľko komentárov kritizujúcich tínedžerku, no väčšina rozhorčenia smerovala na mesto a samotného autora diela. Mnohí sa pýtali, ako je možné, že socha stála toľko peňazí. Iní spochybňovali kvalitu materiálu – ak lak poškodila obyčajná samolepka, podľa nich nemohol byť veľmi odolný. Našli sa však aj takí, ktorí nápad označili za „brutálny“, tvrdili, že socha s očami pôsobí lepšie, a dodali, že napriek neuváženému činu sa pri pohľade na fotografiu nedá nezasmiať.
Ameliu Vanderhorstovú však smiech rýchlo prešiel, nakoľko teraz čelí žalobe za poškodenie majetku. Na magistrátny súd v Mount Gambier sa dostavila telefonicky a podľa informácií Austrálskej vysielacej spoločnosti (ABC) vyhlásila, že je chorá.
Vo veci sa nepriznala a sudca jej odporučil, aby si pred decembrovým pojednávaním našla právnika.
Samotná socha vyvoláva veľkú mieru kontroverzie
Socha Cast in Blue bola v meste Mount Gambier nainštalovaná len v júli 2025, no jej prítomnosť už vtedy vyvolala vášnivé debaty o modernom umení a verejných financiách. Mestská rada neskôr hlasovala v pomere tri ku piatim proti návrhu na zrušenie financovania diela a na výber alternatívneho dizajnu.
Schválenie projektu totiž prišlo v období rastúcich životných nákladov, čo sa stalo hlavnou výčitkou voči radnici. „Konkrétne v tomto projekte ide o načasovanie,“ upozornila Di Indová, predsedníčka Asociácie obyvateľov a daňových poplatníkov mesta Mount Gambier a okolia. „Myslím si, že naši obyvatelia a členovia komunity sú naozaj pobúrení rozhodnutím rady míňať peniaze v tomto konkrétnom čase.“
Podľa portálu ABC Net výkonná riaditeľka mestskej rady Sarah Philpottová reagovala tým, že socha má symbolický význam – má otvoriť verejnú diskusiu o úlohe umenia v spoločnosti. „Cieľom bolo vytvoriť jedinečné umelecké dielo, ktoré má spojenie s miestom, vyvoláva diskusiu a je príťažlivé,“ vysvetlila. „Predstaviť touto cestou významné umelecké dielo je proces, ktorý je celkom jedinečný.“
Nahlásiť chybu v článku