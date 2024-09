Slováci už nakupujú v novom obchode, prvú predajňu u nás otvoril známy poľský reťazec. Zatiaľ ho nájdete iba v tomto meste

Rok 2024 sa na Slovensku nesie v znamení otvárania nových obchodných reťazcov. Či už to sú obchodníci so zmiešaným tovarom, potravinoví giganti, ale aj predajcovia oblečenia, všetkým náš trh učaroval a veria, že medzi Slovákmi môžu byť úspešní. Najnovším prírastkom je poľský reťazec Ochnik, ktorý už stihol otvoriť aj svoju prvú tuzemskú predajňu. Upozornil na to portál Aktuality.sk.

U našich severných susedov má Ochnik otvorených viac ako 100 predajní, pričom ambície mu zrejme nebudú chýbať ani na podobnom, slovenskom trhu. O príchode tohto poľského hráča sa špekulovalo už v lete, o čom sme vás informovali v tomto článku. Predajca sa špecializuje na oblečenie, konkrétne na výrobu a predaj kožených produktov. V jeho sortimente tiež zákazníci nájdu aj rôzne doplnky.

Cenová škála produktov by mala byť v desiatkach, ba dokonca až v stovkách eur, čiže Ochnik nemôžeme charakterizovať ako diskont. Kým v auguste bol jeho príchod v rovine špekulácií, v súčasnosti si už jeho tovar môžu Slováci vyskúšať aj v prvej otvorenej kamennej predajni. Stalo sa tak v uplynulých dňoch v OC Laugarício, ktoré sa nachádza v Trenčíne. Zaujímavosťou je, že v rámci otvorenia mali nakupujúci k dispozícii akciu so zľavami 30 %.

„Trenčín je mesto s veľkým potenciálom a nákupné centrum Laugarício ako jedno z kľúčových obchodných miest v regióne dokonale zapadá do našej stratégie rozvoja,“ povedal pre jeden z poľských magazínov Szymon Lukasik, manažér spoločnosti pre medzinárodnú expanziu. Ako uvádzajú Aktuality, ponúkaný plat v trenčianskej predajni sa pohyboval medzi 1020 a 1220 eurami v hrubom.

Pri Trenčíne však Ochnik ani zďaleka nekončí a svoju slovenskú flotilu už čoskoro rozšíri o ďalšiu predajňu. Ani v tomto prípade však nebude v hlavnom meste. Kompletný sortiment poľskej značky si budú môcť užiť obyvatelia Nitry, kde by predajňa mala byť otvorená v nákupnom centre Centro Nitra. Zástupcovia spoločnosti zároveň potvrdili, že rokujú aj o prenájme ďalších slovenských priestorov, čo naznačuje, že Ochnik sa u nás chystá otvoriť hneď niekoľko ďalších obchodov. Zatiaľ nie je známe, kde by sa mali nachádzať.