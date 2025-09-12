Obľúbená destinácia chystá bič na ľudí: Chce dať stopku rozšírenému zlozvyku, ktorému holduje aj množstvo Slovákov

Foto: Profimedia (úprava redakcie)

Zuzana Veslíková
Nový návrh zákona čaká na schválenie.

Španielsko patrí medzi najpopulárnejšie európske destinácie a miluje ho aj množstvo Slovákov. Preto ak tieto novinky vstúpia do platnosti, budú sa týkať aj nás turistov, ktorí sa do tejto krajiny flamenca vyberieme.

Dovolenka v Španielsku nie je zlý nápad počas celého roka. No ak holdujete zlozvyku v podobe cigariet, zbystrite. Možno si budete musieť zvykať na to, že si počas výletu len tak hockde nezapálite. Španielska vláda schválila návrh zákona, ktorý má sprísniť pravidlá fajčenia na verejnosti, priblížil magazín The Independent.

Foto: Nicholas Gemini, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Až priveľa ľudí preň prichádza o život

Dôvodom je, že chce bojovať proti smutnej štatistike – ročne tu zomrie v dôsledku fajčenia viac než 50-tisíc ľudí, čo vychádza na asi 137 ľudí denne, ukazujú štatistiky miestneho ministerstva zdravotníctva.

Návrh zákona hovorí o zákaze fajčenia a vapingu na verejných priestranstvách. Má sa týkať nielen pláží, ale aj terás reštaurácií, barov a ďalších miest, kde zatiaľ fajčiť povolené je. Keď si spomenieme, aké ohlasy vyvolal medzi ľuďmi zákaz napríklad v interiéroch reštaurácií, dá sa očakávať, že ani tieto nové pravidlá nebudú každému pochuti. Pravdaže, ak budú schválené.

V prvom rade by sme však mali myslieť na naše zdravie a podobné kroky, ktoré sa šíria Európou, plne rešpektovať.

