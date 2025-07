Oblečenie periete nesprávne: Ak to robíte takto, radšej ho vyhoďte. Pripravujete sa o peniaze, tvrdí odborník

Koľkokrát si niečo oblečiete predtým, ako to hodíte do práčky? A kedy je možné oblečenie považovať za naozaj dobre vypraté? Mnoho ľudí si myslí, že čím vyššia teplota pri praní, tým lepšie. Odborník ale vysvetľuje, ako je to naozaj.

Vyhnite sa tejto chybe

Ako píše Mail Online, Chris van Tulleken vysvetľuje, že neraz ľudia nosia oblečenie, ktoré sa hemží mikróbmi a nečistotou. Kľúčová pri ich eliminácii je teplota, avšak vyššia teplota neznamená automaticky čistejšie oblečenie. Štandardne práčky dokážu prať aj pri teplote 90 °C. Tým si však len zbytočne navyšujete účty.

Navyše, teplota blížiaca sa k varu síce zničí všetky mikróby, no zároveň aj vaše oblečenie. Tulleken si myslí, že ak máte pocit, že vaše oblečenie je také špinavé, že ho potrebujete vyprať pri 90 °C, radšej ho rovno vyhoďte. Ak ste vy alebo člen rodiny chorí, stačí vyprať oblečenie pri 60 °C.

Nepozdáva sa mu ale pranie pri 40 °C. Je to podľa neho plytvanie teplou vodou, ktorá však nie je dosť teplá na to, aby zbavila oblečenie neželaných mikróbov. Myslí si, že ľudia by mali prať buď v horúcej alebo v studenej vode a čokoľvek medzi tým je podľa neho zbytočnosť. Ak si teda máte vybrať medzi 30 °C a 40 °C, prať pri 30 °C je podľa Tullekena lepšie.

Na toto ľudia často zabúdajú

Odborník dodáva, že pokiaľ neperie oblečenie z posilňovne, perie dokonca len pri 20 °C. Vraj tak dokáže na praní ušetriť až 62 %. Veľmi dôležité je ale zvoliť správny prací prostriedok, ktorý funguje aj pri nižších teplotách. Veľký dôraz kladie aj na čistenie práčky. To je niečo, na čo ľudia často zabúdajú, no nemali by.

Kedy ste naposledy poriadne vyčistili nádobku na prací prostriedok a aviváž? Práve tam sa totiž podľa Tullekena často tvoria plesne. Poriadne by sme ju mali prečistiť aspoň raz za mesiac. Gumené tesnenie by sme mali čistiť každý týždeň. Dôležité je tiež riadne vetranie práčky. Na záver odborník dodáva, že by sme nemali nechávať oblečenie v práčke dlhší čas, ak nechceme, aby nepríjemne zapáchalo.