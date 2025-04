Obeťou podvodu ste sa možno stali aj vy a ani o tom neviete: Firmy dostali 20-miliónovú pokutu za túto nekalú praktiku

Dovolenka môže byť neraz poriadne drahou záležitosťou. A môže sa zbytočne predražiť bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli. Taliansko udelilo miliónové pokuty spoločnostiam, ktoré nekalým spôsobom zarábali na turistoch.

Cestovné kancelárie dostali masívne pokuty

Ako informuje web Euronews, talianske úrady udelili pokutu vo výške 20 miliónov eur cestovným kanceláriám za to, že hromadne skupovali vstupenky do rímskeho Kolosea a takmer tým znemožnili bežný nákup vstupeniek cez internet. Vyšetrovanie bolo spustené ešte v roku 2023 po tom, ako sa začali hromadiť sťažnosti, že je takmer nemožné kúpiť online vstupenky za oficiálne ceny.

Turisti boli namiesto toho nútení kupovať si drahšie vstupenky v balíku s ďalšími službami, ako sú sprievodcovia alebo možnosť vyhnúť sa čakaniu v radoch. Riaditeľ Kolosea sa k pokutám odmietol vyjadriť. Uviedol však, že Koloseum bolo v roku 2023 najnavštevovanejšou pamiatkou v Taliansku s viac ako 12,3 miliónmi návštevníkov.

Vstupenky skupovali za pomoci botov

Spoločnosť Cooperative Culture Society, ktorá spravovala predaj vstupeniek do Kolosea od roku 1997 do roku 2024, dostala najvyššiu pokutu. Musí zaplatiť 7 miliónov eur. Šesť cestovných kancelárií so sídlom v Taliansku, Nemecku, Holandsku a Írsku bolo tiež pokutovaných za používanie botov a iných automatizovaných systémov na skupovanie veľkého množstva vstupeniek.

Úrady neuviedli, o koľko viac si cestovné kancelárie účtovali. Koloseum však patrí pod správu talianskeho ministerstva kultúry a vstup pre dospelú osobu by oficiálne mal vyjsť na 18 eur.