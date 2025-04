Juan sa prisťahoval zo Španielska na Slovensko: Bratislava je priateľské low cost mesto, toto ma najviac prekvapilo

Súčasná situácia na Slovensku mnohých prinútila zvažovať, či tu naozaj chcú ostať aj do budúcnosti. Na druhej strane sú ale ľudia, ktorí sa sem prisťahovali zo zahraničia a rozhodli sa okúsiť život napríklad v Bratislave. Radí sa medzi nich aj 38-ročný Juan, ktorý nám prezradil, čo si myslí o cenách, bezpečnosti či byrokracii u nás.

Odkiaľ pochádzaš, a prečo si sa rozhodol prísť na Slovensko? Ako dlho si už tu?

Pôvodom som zo Španielska, no už nejaký ten čas hovorím, že som tak trochu občanom celého sveta. Za posledné desaťročie som pracoval a študoval už v rôznych krajinách. Slovensko sa stalo šiestou krajinou, kde som sa rozhodol žiť. Som tu cez program s názvom Erasmus enterpreneur, ktorý podporuje podnikateľov. Miestna firma mi pomáha naštartovať a rozvíjať môj startup biznis. Som tu od septembra minulého roka, čiže ešte to nie je až tak dlho.

Zažil si po príchode nejaký kultúrny šok? Čo ťa tu najviac prekvapilo?

Vzhľadom na to, že som toho už viac precestoval a žil som vo viacerých krajinách, žiaden veľký kultúrny šok som nezažil. Prekvapilo ma ale, ako dobre je Bratislava organizovaná. Veľmi dobre funguje mestská hromadná doprava, vždy chodí načas. Mesto je podľa môjho názoru veľmi čisté a moderné.

Milo ma prekvapilo najmä to, že relatívne veľa ľudí v Bratislave sa dohovorí po anglicky, a to aj niektorí z radov starších občanov. V mnohých krajinách, napríklad v Španielsku, by sa vám niečo také takmer iste nestalo. Navyše, keď idem v sobotu večer sám niekam do mesta, cítim sa bezpečne a zrejme je to subjektívne, no nestretávam veľa opitých a nebezpečných ľudí.

Vo veľkých európskych metropolách ako napríklad Londýn, Paríž či Madrid to môže byť nepríjemný problém, no tu sa s tým nestretávam. V iných častiach Európy musí byť človek veľmi opatrný, najmä keď ide domov nadránom, či už o tretej, štvrtej alebo dokonca o piatej ráno. Keď idem domov v Bratislave, nemám pocit, že musím mať neustále oči na stopkách, nemusím si dávať až taký pozor. Mám tu pocit úplného bezpečia. O to viac by som tu rád spoznal nových ľudí.

Ako vnímaš ceny bývania či jedla, ale aj platy na Slovensku?

