Obavy o bezpečnosť: Koncert Robbieho Williamsa, ktorý mal byť o dva dni, zrušili. Spevák vysvetlil, čo sa stalo

Foto: SITA

Lucia Mužlová
Koncert Robbieho Williamsa sa neuskutoční.

Turecké orgány zrušili koncert britského speváka Robbieho Williamsa z dôvodu bezpečnostných obáv. Koncert v Istanbule sa mal konať 7. októbra, a teda na druhé výročie útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Na zrušenie tohto koncertu vyzývali mimovládne organizácie aj ľudia na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Veľmi ma mrzí, že nebudem môcť budúci týždeň vystúpiť v Istanbule,“ napísal spevák na sociálnej sieti Instagram, kde tiež uviedol, že miestne úrady koncert zrušili pre bezpečnostné obavy.

Foto: Instagram/robbiewilliams

Organizátor koncertu oznámil, že jeho zrušenie je „v súlade s rozhodnutím úradu guvernéra Istanbulu“. Zdroj z tohto úradu pre AFP potvrdil, že išlo o bezpečnostné obavy, ale neuviedol podrobnosti.

Nejde o jediný zrušený koncert v poslednom čase

Propalestínske mimovládne organizácie a používatelia sociálnych sietí vyzývali na zrušenie koncertu a 51-ročného speváka označili za „sionistu“.

Williams mal v rokoch 2015 a 2023 koncerty v Izraeli, a to napriek výzvam propalestínskych skupín, aby bojkotoval tento štát. Turecko je ostrým kritikom vojny Izraela v Pásme Gazy.

Tureckí predstavitelia v septembri zrušili koncert francúzskeho speváka Enrica Maciasa v Istanbule. K tomuto kroku došlo po výzvach na protest proti proizraelským postojom tohto speváka.

