Jej cela je zamorená plošticami, nútili ju držať izraelskú vlajku: Greta Thunberg je vo väzení údajne terčom

Približne 137 aktivistov zadržaných Izraelom za účasť na plavbe flotily lodí, ktoré mali doručiť humanitárnu pomoc do palestínskeho Pásma Gazy, dorazilo v sobotu do Turecka, kam boli deportovaní z Izraela.
Ako informovala agentúra Reuters, medzi prepustenými bolo 36 tureckých štátnych príslušníkov, ako aj občania Spojených štátov, Spojených arabských emirátov, Alžírska, Maroka, Talianska, Kuvajtu, Líbye, Malajzie, Mauritánie, Švajčiarska, Tuniska a Jordánska.
Zlé zaobchádzanie s väzňami
Dvaja z prepustených pred novinármi vyhlásili, že švédska aktivistka Greta Thunbergová bola počas zadržiavania v Izraeli terčom zlého zaobchádzania: väzenskí dozorcovia do nej strkali a nútili ju nosiť izraelskú vlajku. Používali ju aj ako nástroj propagandy.
Izrael sa k týmto obvineniam bezprostredne nevyjadril, ale jeho ministerstvo zahraničných vecí už predtým označilo správy o zlom zaobchádzaní so zadržanými za „úplné lži“.
Zo strany Izraela šlo v tomto prípade o reakciu na tvrdenia izraelskej skupiny Adalah, poskytujúcej právnu pomoc členom flotily, podľa ktorej bol údajne niektorým zadržaným odopretý prístup k právnikom, vode, liekom i toaletám. Nútili ich vraj aj kľačať so zviazanými rukami, čo bol trest za skandovanie sloganu „Sloboda pre Palestínu.“
Greta údajne nedostáva dostatok vody a jedla
V e-maile, ktorý švédske ministerstvo zahraničných vecí zaslalo príbuzným Grety Thunbergovej, úradník ambasády, ktorý aktivistku navštívil, uviedol, že je držaná v „cele zamorenej plošticami“. Informoval tiež, že je dehydrovaná. „Nedostávala dostatok vody a jedla,“ napísal v správe, ktorú citoval okrem iných aj denník The Guardian.
Aktivisti boli zadržiavaní vo väznici Kciot, známej aj ako Ansar III. Ide o väznicu s maximálnym stupňom stráženia v Negevskej púšti, ktorá sa používa predovšetkým na väzobné stíhanie a väznenie palestínskych väzňov obvinených Izraelom z militantných alebo teroristických aktivít.
Flotila Global Sumud Flotilla je medzinárodnou iniciatívou, ktorá si stanovila za cieľ dopraviť humanitárnu pomoc do vojnou zničeného Pásma Gazy civilnými plavidlami za podpory delegácií zo 44 krajín.
Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, ako sa v roku 2007 vlády na tomto pobrežnom palestínskom území ujalo militantné hnutie Hamas. Podľa izraelskej vlády je blokáda nevyhnutná, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.
