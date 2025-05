Obávaná La Niña končí, prinesie niečo veľmi zvláštne: Takto ovplyvní leto u nás, potom to však môže byť horšie

Jav La Niña sa v Tichom oceáne oficiálne skončil, no aj napriek tomu zanechal podľa vedcov v atmosfére stopu. Najnovšie analýzy a predpovede však ukazujú dynamickejší priebeh tohtoročného leta.

La Niña je studenou fázou javu ENSO. „Ide o oblasť Tichého oceánu, ktorá sa periodicky mení medzi teplou a studenou fázou. Zvyčajne dochádza k zmene fázy približne každé 1 až 3 roky,“ píše iMeteo. Teplou fázou ENSO je síce El Niño, no teraz nás čaká akási zvláštna, neutrálna fáza. Okrem teplôt sú jedným z hlavných rozdielov medzi fázami tlakové vzorce, ktoré sa v nich vyvíjajú.

Neutrálne obdobie

Tohtosezónna La Niña bola navyše veľmi slabá. „Po skončení La Niña však jej atmosférické účinky pomaly miznú. A v tomto období sa očakávajú aj určité atmosférické zmeny, keďže ENSO sa mení zo studenej do neutrálnej fázy,“ dodáva portál.

Odborníci preto očakávajú, že neutrálna fáza bude pokračovať počas celej jesene a zimy. Vznik nového javu La Niña je nepravdepodobný, no na budúcu jar sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť nového javu El Niño v roku 2026, ktorý so sebou prináša suché a horúce letá. Tohtoročné leto by preto malo byť dynamickejšie.