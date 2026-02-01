Vodiči, na tento úsek diaľnice D1 si dajte pozor. Dopravná nehoda paralyzovala dva jazdné pruhy

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
Nákladné motorové vozidlo malo po nehode zostať zakliesnené medzi mostným pilierom a jeho konštrukciou.

Na diaľnici D1 došlo v nedeľu pred 4.00 h na 24. kilometri v smere do Bratislavy k nehode nákladného a osobného auta. Uzatvorený je preto pravý aj stredný jazdný pruh, premávka je vedená len v ľavom pruhu. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.

K zraneniam osôb pri nehode nedošlo. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Podľa doposiaľ zistených informácií narazilo nákladné motorové vozidlo do osobného motorového vozidla, ktoré bolo odstavené v pravom jazdnom pruhu. Následkom udalosti skončili obe vozidlá mimo vozovky, pričom nákladné motorové vozidlo zostalo zakliesnené medzi mostným pilierom a jeho konštrukciou,“ spresnila Bartošová.

Doplnila, že dychové skúšky u oboch vodičov skončili s negatívnym výsledkom.

